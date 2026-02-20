국토차관 "가덕신공항 2035년 개항 약속, 차질 없이 추진"

▲ 홍지선 국토교통부 2차관(왼쪽 3번째) 가덕도신공항 현장 방문

국토교통부는 홍지선 2차관이 오늘(20일) 가덕도신공항건설공단과 함께 부산 가덕도신공항 건설 예정지를 방문해 사업 추진현황과 현장 여건을 점검했다고 밝혔습니다.이번 방문은 지난해 11월 부지조성 공사 재추진 방안 발표 이후 2차례 입찰이 유찰된 상황에서 공단과 함께 후속 추진방안을 논의하고 인허가, 보상 등 사업추진에 필요한 제반 사항을 점검하기 위해 이뤄졌습니다.가덕도신공항 부지조성 공사는 대우건설 컨소시엄이 단독 응찰해 연이어 유찰됐습니다.국토부는 단독 입찰로 2회 이상 유찰 시 수의계약을 가능케 한 국가계약법에 따라 계약 방식 전환을 검토하고 있습니다.연내 부지조성 공사 우선시공분에 착공하는 등 공사가 차질 없이 이뤄지면 2035년에 가덕도신공항을 개항할 수 있다는 것이 국토부의 입장입니다.홍 차관은 "2035년 개항은 국민과 한 약속"이라며 "차질 없는 사업추진을 위해 철저히 관리해 나가겠다"고 밝혔습니다.또 대항전망대와 새바지항 등 신공항 예정지를 찾아 "공항의 안전과 품질을 확보할 수 있도록 환경·재해 영향 등 다양한 위험 요인을 면밀히 검토해 철저히 대비해 나갈 것"이라며 "생계의 터전을 상실하는 주민들에게 적정한 보상과 지원이 이뤄질 수 있도록 주민들의 목소리를 수시로 경청하고 다양한 지원방안을 추가 마련하라"고 당부했습니다.(사진=국토부 제공, 연합뉴스)