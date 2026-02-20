이 대통령 "돈 없어 연구 멈추는 일 없도록…단단한 이공계 안전망 구축"

▲ 이재명 대통령이 20일 대전 유성구 한국과학기술원(KAIST)에서 열린 학위수여식에서 축사하고 있다

이재명 대통령은 오늘(20일) "단단한 이공계 안전망을 구축해 적어도 돈이 없어서 연구를 멈추는 일은 없도록 만들겠다"고 말했습니다.이 대통령은 이날 오후 대전 한국과학기술원(KAIST) 본원에서 열린 학위수여식에 참석해 이같이 언급한 뒤 "이러한 확고한 신념 아래 우리 정부는 (지난 정부에서의) 연구개발(R&D) 삭감으로 무너진 연구 생태계를 복원하는 일에 온 힘을 쏟고 있다"고 밝혔습니다.이어 "신진 연구자들이 마음껏 연구에 전념하도록 기초연구 예산을 17% 이상 과감히 늘린 것이야말로 우리 정부의 가장 큰 성과라고 자부한다"고 전했습니다.이 대통령은 "오늘은 학사 725명, 석사 1천792명, 박사 817명 총 3천334명의 인재가 거침없는 항해를 시작하는 날"이라며 "여러분이 품은 3천334가지의 뜨거운 각오와 소망이야말로 대한민국을 과학기술 강국으로 이끌 자산"이라고 격려했습니다.특히 "인공지능 혁명부터 에너지 대전환까지 우리는 모두 지금껏 겪어보지 못한 문명사적 변곡점 위에 서 있다"며 "과학기술이 국가의 운명을 결정짓는 글로벌 경쟁의 파고 앞에서, 여러분의 포부에 대한민국의 명운이 달려 있다"고 진단했습니다.그러면서 "대한민국의 치열한 역사는 위대한 과학기술의 성취로 점철돼 있다. 그 중심에 카이스트가 낳은 인재들이 있다"며 "여러분이 새로운 역사의 주인공이 될 차례다. 대전환의 길에 앞장서달라"고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)