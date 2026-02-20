이 대통령, '윤 입틀막 그곳' 찾아…카이스트 학위수여식 참석

▲ 이재명 대통령

이재명 대통령은 오늘(20일) 오후 대전 한국과학기술원(KAIST) 본원에서 개최되는 2026년 학위수여식에 참석했습니다.이 대통령은 학위를 받는 3천334명의 청년 과학기술인을 격려하고, 학사·석사·박사 과정 졸업생 대표 각 1명씩에게 직접 졸업증서를 수여합니다.아울러 청년 연구자들이 생계나 연구비 걱정 없이 마음껏 새로운 시도를 할 수 있게 '단단한 이공계 안전망'을 구축하겠다는 의지를 밝히고, 지난 정부에서의 연구개발(R&D) 예산 삭감으로 무너진 연구 생태계를 복원하겠다고 약속할 전망입니다.특히 카이스트 학위수여식은 윤석열 정부 당시인 2024년 이른바 '입틀막' 사건이 벌어진 현장이라는 점에서 이 대통령이 관련 언급을 할지도 주목됩니다.윤석열 전 대통령이 참석한 당시 수여식에선 신민기 녹색정의당 대전시당 대변인이 졸업생 신분으로 참석해 정부의 R&D 예산 삭감에 대해 큰 소리로 항의했고 이후 경호처 경호관들이 그의 입을 틀어막고 몸을 제압한 뒤 끌고 나가는 장면이 포착돼 논란이 일었습니다.(사진=연합뉴스)