미·인니, 무역협정 서명…55조 원 규모 투자 협약도 11건 체결

▲ 프라보워 인도네시아 대통령(왼쪽)과 트럼프 미국 대통령

미국과 인도네시아가 지난해부터 협상을 이어온 무역 협정에 최종 서명했습니다.현지시간 20일 AP·로이터 통신에 따르면 새 국제기구 '평화위원회'의 첫 이사회 회의에 참석하기 위해 최근 미국을 찾은 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령은 전날 도널드 트럼프 미국 대통령과 양자 회담을 하고 상호 무역 협정에 서명했습니다.미국 백악관은 두 정상이 워싱턴DC에서 회담했다며 이번 협정은 양국이 경제 안보를 강화하고 경제 성장을 촉진함으로써 지속적인 번영으로 이어지도록 도울 것이라고 설명했습니다.그러면서 양국은 그동안 지속해서 기울인 노력을 만족스럽게 평가하고 이 위대한 협정을 이행하겠다는 확고한 의지를 재확인했다고 덧붙였습니다.백악관은 또 두 정상이 장관 등에게 끊임없이 성장하는 양국 동맹의 새로운 황금기를 위한 추가 조치를 하라고 지시했다고 강조했습니다.아직 협정 세부 내용은 공개되지 않았지만 최근 양국 기업은 384억 달러(약 55조 6천억 원) 규모의 협약 11건을 체결했습니다.협약에는 인도네시아 기업들이 향후 미국산 대두 100만 t, 옥수수 160만 t, 면화 9만 3천 t 등을 구매하는 내용이 포함됐으며 2030년까지 최대 500만 t의 미국산 밀을 사들이기로 약속했습니다.프라보워 대통령은 지난 18일 미국 상공회의소가 주최한 경제 포럼에서 "지난 몇 달 동안 매우 집중적으로 (미국과) 협상했다"며 "많은 현안에서 확고한 합의를 했다고 생각한다"고 말했습니다.AP 통신은 양국이 핵심 광물 분야에서도 협력하기로 합의했으나 세부 내용은 알려지지 않았다고 보도했습니다.최근 중국의 희토류 수출통제 무기화에 맞서 핵심 광물 무역블록을 결성하려는 미국은 핵심 광물 수출 제한을 해제하도록 인도네시아를 설득하고 있다고 AP는 전했습니다.프라보워 대통령은 강대국 사이에서 '가교'나 '중립적 중재자' 역할을 할 수 있다며 미중 경쟁을 염두에 둔 발언을 하기도 했습니다.앞서 미국은 지난해 4월 인도네시아에 상호관세 32%를 부과했고, 무역 협상을 통해 같은 해 7월에는 이를 19%로 낮췄습니다.이에 따라 미국으로 수출하는 인도네시아산 제품에는 19%의 관세를 부과하고, 인도네시아로 수출하는 미국산 제품에는 관세를 부과하지 않기로 했습니다.이후 양국은 최근까지 무역 협정의 세부 사항을 놓고 계속 논의했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)