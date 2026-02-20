합수본, 통일교 '자금 조달' 전직 간부 소환…쪼개기 후원 의혹

▲ 가평 천정궁 통일교 본부

정교유착 비리 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부가 통일교 쪼개기 후원 의혹과 관련해 통일교 재원 조달을 담당하던 전직 간부를 참고인으로 소환했습니다.합수본은 오늘(20일) 오전 10시쯤부터 김 모 전 세계기독교통일신령협회유지재단(통일재단) 이사장을 참고인 신분으로 불러 조사하고 있습니다.합수본은 김 전 이사장을 상대로 통일교의 불법 정치자금 의혹과 관련한 자금 흐름 전반을 확인할 것으로 보입니다.통일재단은 일화, 일신석재 등 통일그룹 기업을 총괄하고 통일교 소유 재산 전반을 관리합니다.통일교 활동을 지원하기 위한 재원을 조달하는 역할도 맡고 있습니다.앞서 송광석 전 천주평화연합(UPF) 회장은 법인 자금 1천300만 원을 국회의원 11명의 후원회에 기부한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.합수본은 송 씨가 한학자 총재와 정원주 전 총재 비서실장 등과 공모해 통일교 관련 자금을 정치자금으로 기부했다고 보고 수사를 이어가고 있습니다.정치자금법은 법인이나 단체 관련 자금으로 정치자금을 기부하거나, 개인이 기부한 정치자금을 보전해주는 행위를 금지합니다.(사진=연합뉴스)