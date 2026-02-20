경찰, '정부 보조금 유용 의혹' 색동원 추가 압수수색

▲ 중증장애인 거주시설 색동원 시설장 김 모 씨가 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마치고 19일 서울 서초구 서울중앙지방법원을 나서고 있다.

경찰이 보조금 유용 의혹을 받는 인천 강화군 중증장애인거주시설 '색동원'에 대한 강제수사에 나섰습니다.서울경찰청 산하 색동원 사건 특별수사단은 이날(20일) 오전 9시쯤부터 색동원과 시설장 김 모 씨 주거지 등을 압수수색 중입니다.경찰은 색동원에서 연간 약 10억 원 규모의 보조금과 장애인 수당을 적절히 집행했는지 수사 중입니다.색동원의 보조금 유용 의혹과 관련해 경찰이 압수수색에 나선 것은 이번이 처음입니다.경찰은 김 씨의 성폭력 의혹 등과 관련해 작년 9월 색동원 등에 대해 압수수색한 바 있습니다.시설장 김 씨는 성폭력처벌법상 장애인피보호자 간음 등·장애인복지법상 폭행 혐의로 어제(19일) 경찰에 구속됐습니다.김 씨는 생활지도 등을 빌미로 여성 장애인들과 강제 성관계를 맺거나 유사 성행위를 강요한 혐의를 받습니다.(사진=연합뉴스)