지난해 말 가계 빚 '역대 최대' 1천979억…4분기 대출 11조↑

▲ 서울 시내 은행 대출 창구에 한 시민이 관련 업무를 보고 있다.

지난해 4분기(10∼12월) 전체 가계 빚(부채)이 다시 역대 최대 기록을 갈아치우며 2천조 원에 다가섰습니다.증가 폭은 정부와 금융기관의 규제로 주택담보대출이 3분기보다 줄었지만, 신용대출을 포함한 기타대출은 주식투자 수요 등의 영향으로 오히려 더 커졌습니다.한국은행이 오늘(20일) 발표한 '2025년 4분기 가계신용(잠정)' 통계에 따르면 지난해 12월 말 기준 가계신용 잔액은 1천978조 8천억 원으로 집계됐습니다.3분기 말(1천964조 8천억 원)보다 14조 원 많고, 2002년 4분기 관련 통계 공표 이래 가장 큰 규모입니다.지난해 연간으로는 56조 1천억 원(2.9%) 증가했습니다.2021년(132조 8천억 원) 이후 최대 증가 폭입니다.가계신용은 가계가 은행·보험사·대부업체·공적 금융기관 등에서 받은 대출에 결제 전 카드 사용 금액(판매신용)까지 더한 '포괄적 가계 부채'를 말합니다.우리나라 가계신용은 2024년 2분기 이후 지난해 4분기까지 7개 분기 연속 증가세를 이어갔습니다.다만 4분기 증가 폭(+14조 원)은 3분기(+14조 8천억 원)보다 줄었습니다.가계신용 중 판매신용(카드 대금)을 빼고 가계대출만 보면, 4분기 말 잔액이 1천852억 7천만 원으로 전 분기 말보다 11조 1천억 원 불었습니다.역시 3분기(+11조 9천억 원)와 비교해 증가 폭은 축소됐습니다.가계대출 가운데 주택담보대출(잔액 1천170조 7천억 원)이 7조 3천억 원, 신용대출 등 기타 대출(잔액 682조 1천억 원)이 3조 8천억 원 각각 늘었습니다.대출 창구별로는 예금은행에서 가계대출(잔액 1천9조 8천억 원)이 석 달 사이 6조 원 불었습니다.주택담보대출이 4조 8천억 원 늘고, 3분기 8천억 원 뒷걸음쳤던 기타대출도 4분기 1조 2천억 원 올랐습니다.상호금융·상호저축은행·신용협동조합 등 비은행예금취급기관의 가계대출(잔액 316조 8천억 원)은 4조 1천억 원 증가했습니다.특히 비은행예금취급기관의 주택담보대출이 6조 5천억 원 급증했습니다.반대로 신용대출 등 기타대출은 2조 4천억 원 줄었습니다.보험·증권·자산유동화회사 등 기타금융기관의 가계대출(잔액 526조 1천억 원)은 1조 1천억 원 늘었습니다.증권사 등 기타금융중개회사의 신용이 2조 9천억 원 급증했습니다.이혜영 한은 금융통계팀장은 "지난해 4분기 주택담보대출은 정부의 주택시장 안정화 대책 등 영향으로 증가 폭이 축소됐다"고 설명했습니다.다만, "기타 대출은 예금은행(신용대출)과 보험회사(보험약관대출)에서 증가하고 여신전문회사(카드론)에서 감소 폭이 축소되면서 증가세로 전환됐다"고 부연했습니다.이 팀장은 "증권사 신용 공여도 늘어난 사실로 미뤄 주식 투자 수요와 관련이 있는 것으로 추정된다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)