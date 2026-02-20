훈육한다며 10살 아들 때려 숨지게 한 친부…징역 11년 확정

▲ 서울 서초구 대법원 청사

훈육을 이유로 10세 아들을 야구방망이로 수십 차례 때려 숨지게 한 40대 친부에게 징역 11년형이 확정됐습니다.오늘(20일) 법조계에 따르면 대법원 1부(주심 서경환 대법관)는 아동학대치사 등 혐의로 재판에 넘겨진 서 모(44)씨에게 이같이 선고한 원심판결을 지난달 확정했습니다.서 씨는 지난해 1월 인천 연수구 주거지에서 10세 아들을 알루미늄 재질의 야구방망이로 20∼30차례 때려 숨지게 한 혐의로 기소됐습니다.그는 말을 듣지 않고 반항하는 아들을 혼내던 중 '잘못했으니 내가 집을 나가 혼자 살겠다'는 말에 화가 나 범행을 저지른 것으로 조사됐습니다.아들은 이튿날 다발성 둔력 손상에 따른 외상성 쇼크로 결국 사망했습니다.1심은 서 씨에게 징역 12년을 선고하고 아동학대 치료프로그램 40시간 이수, 아동 관련기관 5년간 취업제한을 명령했습니다.1심 재판부는 "피고인의 행위는 어린 피해 아동을 상대로 한 일방적이고 무차별한 폭력임이 분명하다"며 "죄질이 매우 불량하다"고 짚었습니다.이어 "더욱이 이 사건 범행은 피해 아동이 학대와 폭력으로부터 보호받으며 가장 안전하게 느껴야 할 가정에서 친부에 의하여 이뤄졌다"며 "어린 나이에 사망한 피해 아동에 대한 어떠한 보상도 가능하지 않다는 점에서 피고인의 죄책이 더욱 무겁다"고 질타했습니다.2심은 서 씨의 양형부당 주장을 받아들여 징역 11년으로 감형했습니다.2심은 "피고인이 수사 초기부터 범행을 모두 인정하면서 잘못을 반성하는 태도를 보이고 있고, 피해 아동의 친모가 피고인의 처벌을 원하지 않고 있고, 피고인은 피해 아동 외에 양육해야 할 자녀들이 있다"고 설명했습니다.서 씨가 재차 판결에 불복했으나 대법원도 이런 양형 판단에 잘못이 없다고 보고 상고를 기각했습니다.(사진=연합뉴스)