[날씨] 포근해지자 곳곳 미세 먼지…일교차 유의

오늘(20일)은 옷차림 조금 가볍게 하셔도 좋겠습니다.



서쪽에서 온화한 바람이 불어 들면서 봄처럼 포근할 텐데요.



서울의 낮 최고 기온 13도, 순천은 16도까지 오르면서 3월 말에 해당하는 기온이 나타나겠습니다.



다만 아침과 크게 벌어지는 일교차는 유의해 주셔야겠습니다.



날이 포근해지자 어김없이 먼지가 고개를 들었습니다.



오늘 수도권과 영서 지역에서는 일평균 먼지 농도 나쁨 수준이 예상되고요.



영동과 충청, 호남과 제주 지역은 오후가 되면서 먼지 농도 높아지겠습니다.



내일까지도 곳곳에 먼지가 머무르겠습니다.



미세먼지 차단용 마스크 잘 착용해 주시기 바랍니다.



동쪽 지역의 대기가 무척 건조합니다.



서풍이 산맥을 타고 넘어가면서 앞으로 동쪽 지역의 대기는 더욱더 메말라가겠습니다.



여기에 강원 산지를 중심으로는 바람도 강하게 불어 들겠습니다.



화재 사고 유의해 주셔야겠습니다.



오늘 전국 하늘 맑게 드러나겠습니다.



지역별 낮 기온 자세히 살펴보시면 청주와 대전의 낮 최고 기온 15도, 전주 14도, 대구와 울산은 16도까지 오르겠습니다.



일요일에는 강원 지역을 제외한 전국에 비나 눈이 내리겠고요.



이후에는 기온이 제자리를 찾겠습니다.



(안수진 기상캐스터)