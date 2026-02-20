서울대공원 호랑이 '미호' 세상 떠나…"다른 개체와 투쟁 발생"

서울대공원의 시베리아 호랑이 '미호'가 숨졌습니다.



오늘(20일) 서울대공원에 따르면 2013년 6월 6일 서울대공원에서 태어난 미호는 설 연휴 마지막 날인 지난 18일 폐사했습니다.



서울대공원은 홈페이지에 올린 입장문에서 "미호는 다른 개체와의 투쟁이 발생한 끝에 결국 우리 곁을 떠나게 됐다"며 "갑작스러운 이별 앞에 전 직원은 말로 다 할 수 없는 슬픔과 무거운 책임감을 느끼고 있다"고 밝혔습니다.



미호는 2013년 서울대공원에서 태어난 선호, 수호, 미호 삼남매 중 막내이자 장녀인 암컷 시베리아 호랑이입니다.



미호(美虎)라는 이름처럼 예쁜 모습으로 많은 시민에게 사랑을 받아왔습니다.



공원 측은 "언제나 아름다운 모습으로 많은 시민들에게 감동과 행복을 줬던 호랑이였다"며 "무엇보다 사람을 좋아하고 애교가 많아 늘 먼저 다가와 눈을 맞추고 인사를 건네던, 사람과의 교감을 좋아하던 특별한 호랑이였다"고 추모했습니다.



앞서 미호의 오빠인 수호는 지난 2023년 심장질환과 열사병으로 폐사한 바 있습니다.



서울대공원 측은 미호가 폐사한 구체적인 원인에 대해 현재 내부 조사를 진행하고 있다고 설명했습니다.



(SBS 디지털뉴스부/사진=서울대공원 홈페이지 캡처)