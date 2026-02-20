장동혁 "아직 1심 판결일 뿐…분열은 최악의 무능"

<앵커>



국민의힘 장동혁 대표가 무기징역형을 받은 윤석열 전 대통령에 대해서 안타깝고 참담하다며 아직 1심 판결일 뿐이라는 입장을 밝혔습니다. 윤 전 대통령과 절연을 해야 한다는 당 안팎의 요구에 대해서는 분열의 씨앗을 뿌리는 일이라고 일축하며 거절했습니다.



손형안 기자의 보도입니다.



<기자>



윤석열 전 대통령이 어제(19일) 내란 우두머리 혐의 1심 재판에서 무기징역을 선고받은 것과 관련해 기자회견을 연 국민의힘 장동혁 대표.



장 대표는 안타깝고 참담하게 생각한다면서도 아직 1심 판결일 뿐, 무죄추정의 원칙은 누구에게나 예외 없이 적용돼야 한다고 강조했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 무죄 추정의 원칙은 누구에게나 예외 없이 적용되어야 합니다. 이미 윤석열 전 대통령은 탄핵을 통해 계엄에 대한 헌법적 정치적 심판을 받았습니다.]



장 대표는 국민의힘이 그동안 계엄이 곧 내란은 아니라는 입장을 밝혀왔고, 내란죄에 대한 공수처 수사가 위법하다는 점을 지적해 왔는데, 이번 판결이 이런 주장을 뒤집을만한 충분한 근거를 내놓지 못했다고 주장했습니다.



이번 선고를 계기로 윤 전 대통령과 절연해야 한다는 당 안팎의 요구에 대해서는 분열을 씨앗을 뿌리는 일이라며 일축했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 분열은 최악의 무능입니다. 대통령과의 절연을 앞세워 당을 갈라치기 하는 세력, 단호하게 절연해야 할 대상은 오히려 이들입니다.]



장 대표는 이른바 '윤어게인' 세력 등과 단절해야 한다는 요구에는, 거칠고 다른 주장을 한다고 해도 무시해서는 안 된다며 포용해야 한다는 뜻을 밝혔습니다.



당내에서는 장 대표가 절연은커녕 이번에도 강성 지지층만 의식한 입장을 고수했다는 비판이 이어졌습니다.



국민의힘에서 제명된 한동훈 전 대표는 장 대표는 윤석열 세력의 숙주일뿐 이젠 끊어내야 한다고 쏘아붙였습니다.



민주당은 국민의힘이 오늘로서 위헌정당해산심판 청구 대상임이 분명해지는 선택을 했다고 비판했습니다.



