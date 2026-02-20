뉴스
삼성화재 순이익 2조 183억 원…2년 연속 2조 원대

백운 기자
작성 2026.02.20 11:24
삼성화재 순이익 2조 183억 원…2년 연속 2조 원대
▲ 삼성화재 로고

삼성화재가 2년 연속 순이익 2조 원대를 유지했습니다.

삼성화재는 연결 기준 지난해 지배주주지분 순이익이 전년 대비 2.7% 감소한 2조 183억 원을 기록했다고 20일 밝혔습니다.

삼성화재는 2024년 순이익 2조 736억 원을 기록하며 손해보험업계 최초로 2조 원대에 진입했습니다.

연결 기준 지난해 영업이익은 2조 6천591억 원으로 전년 대비 0.4% 증가했고, 세전이익은 2조 7천833억 원으로 1.4% 늘었습니다.

매출은 24조 7천785억 원으로 9.4% 증가했습니다.

장기보험 부문은 수익성 중심의 신계약 포트폴리오 전환에 힘입어 보험계약마진(CSM) 총량이 14조 1천677억 원으로 전년 말 대비 증가했습니다.

그러나 보험금 예실차(예상손해율과 실제의 차이) 축소 영향으로 보험손익은 1조 5천77억 원을 기록해 전년 대비 4.4% 감소했습니다.

자동차보험은 요율 인하 누적과 보상 원가 상승 영향으로 1천590억 원 적자로 전환했습니다.

일반보험은 보험손익이 1천708억 원으로 2.8% 감소했습니다.

자산운용 부문은 투자이익률이 3.44%로 전년 대비 0.22%포인트 개선됐으며, 운용자산 기준 투자이익은 2조 9천813억 원으로 13.8% 증가했습니다.

(사진=삼성화재 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
백운 기자 사진
백운 기자페이지 바로가기
