장동혁, 윤석열 무기징역에 "아직 1심, 무죄 추정 원칙 적용돼야"

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 20일 국회에서 윤석열 전 대통령에 대한 1심 무기징역 선고 관련, 입장을 밝히고 있다

국민의힘 장동혁 대표는 내란 우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령이 어제(19일) 1심에서 무기징역을 선고받은 데 대해 "안타깝고 참담하다"며, "아직 1심 판결이다. 무죄 추정의 원칙은 누구에게나 예외 없이 적용돼야 한다"고 말했습니다.장 대표는 오늘(20일) 기자간담회를 열어 "국민의힘은 줄곧 계엄이 곧 내란은 아니라는 입장을 분명히 해왔다"고 강조했습니다.이어 "내란죄에 대한 공수처의 수사가 위법하다는 점도 일관되게 지적해왔고, 이는 우리 당만의 입장도 아니고 다수 헌법학자와 법률 전문가들의 주장이기도 하다"며, "1심 판결은 이러한 주장을 뒤집을 충분한 근거와 설명을 내놓지 못했다"고 주장했습니다.장 대표는 "이미 윤 전 대통령은 탄핵을 통해 계엄에 대한 헌법적·정치적 심판을 받았고 지금 사법적 심판도 받고 있다"며, "국민의힘은 지난 대선에서 국민으로부터 정치적 심판을 받았다"고 강조했습니다.또 1심 선고를 계기로 윤 전 대통령과 절연해야 한다는 요구에 "우리는 이미 여러 차례 사과와 절연에 대한 입장을 발표했고 그에 따른 변화와 혁신의 노력도 지속하고 있다"고 일축했습니다.장 대표는 "사과와 절연의 주장을 반복하는 것은 분열의 씨앗을 뿌리는 일"이라며 "자신들의 이익을 위해 대통령의 이름을 이용하는 세력, 대통령과의 절연을 앞세워 당을 갈라치기 하는 세력, 단호하게 절연해야 할 대상은 오히려 이들"이라고 말했습니다.이른바 '윤 어게인' 세력에 대해서는 "비록 조금 거칠고 하나로 모여있지 않다고 해도 우리와 다른 주장을 하는 분들의 목소리 역시 무조건 무시해서는 안 될 것"이라며 "자세히 들여다보면 우리가 놓치고 있는 부분을 찾을 수도 있다"고 옹호했습니다.장 대표는 그러면서 여권을 겨냥해 "저들은 반미 친중 세력과 손을 잡고 김어준의 가짜뉴스도 자기편으로 삼고 심지어 극렬 주사파까지 끌어들여 힘을 키워왔다"며, "우리와 조금 다르다고 해도 다양한 목소리와 에너지를 좋은 그릇에 담아내는 것이 국민의힘이 해야 할 역할이고, 그것이 진정한 덧셈 정치, 외연확장"이라고 주장했습니다.이어 "자유대한민국을 지키기 위해 제도권 밖에서 싸우는 많은 분이 있다"며 "함께 싸우고 계신 애국시민 여러분께 간곡히 부탁드린다. 국민의힘의 팔·다리를 잡고 서로 끌어당기려 하지 말고 국민의힘 깃발 아래 모여 힘을 합쳐달라"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)