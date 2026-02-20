트럼프 "외계인 자료 공개하라" 지시…오바마엔 "기밀 누설"

▲ 19일 에어포스원에서 취재진과 만난 트럼프 미 대통령

트럼프 미국 대통령이 외계인의 존재와 관련해 공개 발언을 한 버락 오바마 전 대통령을 비난하고, 연방정부 관련 기관들에 외계인 관련 문서 공개를 지시했습니다.트럼프 대통령은 19일(현지시간) 소셜미디어 트루스소셜을 통해 "나는 전쟁부(국방부) 장관과 다른 관련 부처·기관에 외계생명체, 미확인 이상현상(UAP), 미확인 비행물체(UFO) 관련 정부 문서를 확인해서 공개하는 절차를 시작하라고 지시할 것"이라고 말했습니다.트럼프 대통령은 이번 공개 지시가 외계인과 UFO에 대한 "엄청난 관심을 반영한 것"이라면서, "이 복잡하지만 매우 흥미롭고 중요한 사안과 관련된 모든 정보"가 공개 대상에 포함될 것이라고 덧붙였습니다.다만 그는 외계인과 UFO와 관련한 비밀 문서까지 공개할 것인지는 언급하지 않았습니다.이러한 공개 지시는 앞서 오바마 전 대통령의 외계인 관련 발언에 영향을 받은 것으로 보입니다.오바마 전 대통령은 지난 14일 공개된 팟캐스트에서 외계인 존재 여부에 대한 질문에 "그들은 존재한다"고 답해 온라인에서 파장을 불렀습니다.특히 오바마 전 대통령은 "51구역에 외계인을 숨겨놓지도 않았고 거대한 지하 시설이 있는 것도 아니다"라고 말했는데, 이런 언급이 오히려 외계인의 존재를 둘러싼 음모론에 다시 불씨를 붙인 것입니다.51구역은 네바다주(州) 사막 지역에 있는 미 공군 시설로, 미국 정부가 외계인과 외계 비행체를 비밀리에 연구하는 장소라는 음모론의 소재입니다.논쟁이 뜨거워지자 오바마 전 대통령은 다음날 자신의 인스타그램 계정에 글을 올려 "우주는 매우 광대하기 때문에 통계적으로 어딘가에 생명체가 존재할 가능성은 높다"고 해명했습니다.그는 "항성계 사이의 거리가 엄청나게 멀기 때문에 외계인이 우리를 방문했을 가능성은 작다"면서 "재임 기간 외계 생명체가 미국과 접촉했다는 어떠한 증거도 보지 못했다"며 음모론에 선을 그었습니다.이에 대해 트럼프 대통령은 이날 조지아주로 이동하는 대통령 전용기(에어포스원)에서 외계인의 존재를 보여주는 증거를 본 적이 있느냐는 취재진 질문에 "그들이 진짜 있는지 아닌지 나는 모르겠다"고 답했습니다.그러면서 오바마 전 대통령의 외계인 관련 발언과 관련해 "그는 기밀을 누설했다. 그는 그렇게 하면 안 된다"면서 "그는 큰 실수를 저질렀다"고 비난했습니다.트럼프 대통령은 그러나 오바마 전 대통령의 발언 중 어떤 것이 기밀이었는지에 대해서는 구체적으로 제시하지 않았습니다.(사진=AP, 연합뉴스)