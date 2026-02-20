'평생 원룸 살며 모은 전 재산' 5억 기부하고 하늘로

▲ 기부금 전달하는 윤현자(오른쪽 첫번째) 씨

암으로 세상을 떠난 50대 남성의 유족이 고인의 전 재산을 충북대학교병원에 기부했습니다.충북대학교병원은 청주에 살던 고 윤인수(56) 씨의 유족이 어제(19일) 병원을 찾아 고인의 전 재산 5억 400여만 원을 전달했다고 밝혔습니다.6남매 중 막내였던 고인은 어려운 가정 형편 때문에 초등학교를 졸업하자마자 이른 나이에 사회생활을 시작했습니다.이후 카센터 기술공과 페인트공으로 일하며 평생 근검절약해 5억 원이 넘는 재산을 모았습니다.미혼이었던 고인은 작은 원룸에서 홀로 지내며 흔한 양복 한 벌 없을 정도로 검소하게 생활해 온 것으로 알려졌습니다.유족들은 "사치를 누리지는 않더라도 스스로 집 한 채 마련할 수 있었지만 동생은 마지막까지 작은 원룸에서 검소하게 살았다"며 "마지막으로 누린 '호사'라면 1인실 입원과 한 달 반가량 간병 서비스를 받은 것이 전부"라고 전했습니다.2024년 4월 위암 4기 판정을 받은 고인은 서울과 청주의 병원을 오가며 투병하던 중 지난해 11월 18일 세상을 떠났습니다.고인은 위암 진단을 받은 뒤부터 막내 누나 현자 씨에게 "모아둔 재산을 사회에 환원해 달라"는 뜻을 여러 차례 구두로 전한 것으로 알려졌습니다.윤현자 씨는 "동생이 임종 직전까지도 재산을 사회에 환원해달라고 신신당부하며 눈을 감았다"고 말했습니다.또한 동생의 뜻을 반드시 지켜주겠다고 약속했다며, 동생이 평생 힘들게 일하며 모은 돈이 지역의 아픈 환자들에게 소중히 쓰이길 바란다고 전했습니다.충북대학교병원은 이 기부금을 환자들을 위한 인프라 구축과 지역 의료 서비스 향상을 위한 발전기금으로 사용할 계획입니다.(SBS 디지털뉴스부/사진=연합뉴스, 충북대학교병원 제공)