'고임금·시민권' 미끼로…러시아, 케냐 남성 1천 명 참전 유인

▲ 러시아군 용병이 된 가족의 사진을 들고 있는 케냐인들

러시아가 고임금과 시민권을 약속하면서 케냐 남성 1천 명 이상을 우크라이나 전쟁에 참전하도록 유인했다는 조사 결과가 발표됐습니다.영국 일간 가디언은 19일(현지시간) 케냐 국가정보국(NIS)이 이 같은 내용을 담은 보고서를 의회에 제출했다고 보도했습니다.우크라이나 전쟁에 참전한 케냐인이 1천 명 이상이라는 이번 발표는 지난해 11월 케냐 외교부가 밝힌 200여 명에서 크게 늘어난 수치입니다.보고서에 따르면 해외 취업을 원하는 케냐인과 러시아를 연결해주는 것은 케냐 내 불법 모집업체와 일부 개인들입니다.모집업체들은 20대 중반부터 50대까지 전직 군인과 경찰, 민간인을 주요 대상으로 삼았습니다.이들에게 월 급여 35만 케냐 실링(약 390만 원)은 물론 최대 120만 케냐 실링(약 1천300만 원)의 보너스와 함께 계약 종료 시 러시아 시민권도 약속했습니다.희망자가 나타나면 이들은 케냐 주재 러시아 대사관과 모스크바 주재 케냐 대사관의 일부 직원들과 협력해 러시아 방문 비자를 발급받았다는 것이 NIS의 조사 결과입니다.케냐 당국이 공항에서 자국민의 러시아행 출국을 막자 불법 모집업체들은 우회 출국을 위해 이민국 등 정부 기관 직원들을 매수한 사례도 확인됐습니다.공항에서의 단속이 대폭 강화된 이후 불법 모집업체들은 우간다나 콩고민주공화국 등 주변 아프리카 국가를 경유해 러시아로 참전 희망자를 보내고 있습니다.케냐는 다음 달 러시아에서 양국 외교장관 회담을 열어 자국인 용병 모집에 대한 항의 입장을 전달할 예정입니다.그러나 케냐 주재 러시아 대사관은 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 "러시아 정부는 케냐 시민을 불법적으로 모집한 적이 없다"고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)