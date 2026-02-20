정일우, 美 아카데미 9개 후보작 '센티멘탈 밸류'에 투자 …크레딧에 이름 올렸다

배우 정일우가 칸영화제 심사위원대상 수상작이자 제98회 미국 아카데미 시상식 9개 후보에 오른 '센티멘탈 밸류'의 국내 개봉에 투자자로 참여했다.



'센티멘탈 밸류'는 영화감독 아버지와 두 딸이, 한 편의 영화를 계기로 다시 묶이며 이해할 수 없었던 자신과 서로를 마주하는 이야기를 그린 작품. '사랑할 땐 누구나 최악이 된다'로 국내 관객에게도 익숙한 요아킴 트리에 감독이 연출했다. 이 작품은 제78회 칸영화제 경쟁부문에 초청되어 심사위원대상을 수상하고 다가오는 제98회 아카데미 시상식에서 작품상을 포함해 9개 후보에 올라 있다.



정일우는 지난해 9월 그린나래미디어가 수입한 영화 '투게더'에 투자하며 외화의 국내 개봉 투자에 첫 발을 디뎠다. 두 번째 작품으로 '센티멘탈 밸류'를 선택에 크레딧에도 이름을 올렸다. 이번 작품 역시 그린나래미디어가 수입과 배급을 맡았다.



특히 '센티멘탈 밸류'는 영화를 매개로 감독과 배우라는 직업을 가진 부녀가 연결되는 이야기라는 점에서, 배우 정일우의 투자가 남다른 의미를 더한다.



정일우는 최근 종영한 KBS 2TV 주말 드라마 '화려한 날들'과 지난해 한•베 합작 영화 '엄마를 버리러 갑니다', 'The Last Bullet'에 출연하는 등 국내외에서 활발한 활동을 이어가고 있다. 여기에 외화 투자자로 변신해 활동 영역을 넓혔다.



3월 15일 열리는 제98회 아카데미 시상식에서 9개 후보에 올라 수상을 노리는 '센티멘탈 밸류'는 지난 18일 국내에 개봉해 관객과 만나고 있다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)