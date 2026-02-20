뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"보이스피싱 피해"·"감금됐다"…112 허위 신고한 2명 즉결심판

유영규 기자
작성 2026.02.20 10:46 조회수
"보이스피싱 피해"·"감금됐다"…112 허위 신고한 2명 즉결심판
▲ 경찰

설 연휴 기간 허위로 112에 신고한 2명이 경찰에 잇따라 붙잡혔습니다.

경기 부천 오정경찰서는 경범죄 처벌법 위반 혐의로 50대 A 씨를 즉결심판에 회부했다고 오늘(20일) 밝혔습니다.

A 씨는 지난 18일 낮 12시 40분 112에 전화를 걸어 "전화금융사기(보이스피싱)로 10억 원을 송금했다"고 허위 신고한 혐의를 받고 있습니다.

경찰 확인 결과 A 씨는 술을 마신 상태에서 실제 피해가 없음에도 거짓 신고를 한 것으로 드러났습니다.

앞서 인천 연수경찰서는 허위 감금 신고를 한 혐의로 50대 B 씨를 즉결심판에 회부했습니다.

B 씨는 지난 16일 오전 5시 17분 인천시 연수구 자택에서 "6명이 감금돼 있다"며 112에 거짓 신고한 혐의를 받고 있습니다.

경찰은 술을 마신 B 씨가 집 안에 혼자 있었고 감금 사실이 없는 것을 확인한 뒤 가족에게 연락해 인계했습니다.

즉결심판은 20만 원 이하의 벌금형 등에 해당하는 경미한 범죄 사건에 대해 경찰서장 청구로 약식재판을 받게 하는 제도입니다.

(사진=게티이미지뱅크 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지