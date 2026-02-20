유승민 딸 교수 임용 특혜 의혹…경찰, 인천대 2차 압수수색

▲ 유담, 인천대학교

유승민 전 의원의 딸 유담(31) 인천대 무역학부 교수의 임용 특혜 의혹과 관련해 경찰이 인천대에서 추가 압수수색을 벌였습니다.오늘(20일) 경찰에 따르면 인천경찰청 반부패경제범죄수사대는 오늘 오전 9시부터 인천대에서 압수수색을 벌이고 있습니다.경찰은 오늘 인천대 총장실에서 압수수색을 벌이면서 유 교수 채용과 관련된 자료 등을 확보하려고 하는 것으로 전해졌습니다.오늘 압수수색 영장에는 이인재 인천대 총장 등의 업무방해 혐의가 적시된 것으로 알려졌습니다.경찰은 유 교수 임용과 관련해 인천대 총장 등이 대학의 채용 업무를 방해한 의혹이 있는 것으로 보고 압수수색에 나선 것으로 파악됐습니다.유 교수 임용 특혜 의혹과 관련해 경찰이 압수수색에 나선 것은 이번이 두 번째입니다.경찰은 지난달 23일 인천대 무역학부 사무실에서 1차 압수수색을 벌여 유 교수 채용 관련 서류 등을 확보했습니다.경찰이 당시 발부받은 압수수색 영장에는 이번 사건 피고발인 23명 중 1명의 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률(청탁금지법) 위반 등 혐의가 적시된 것으로 파악됐습니다.경찰은 지난해 11월 4일 공공기록물법 위반 혐의로 인천대 이인재 총장과 교무처 인사팀, 채용 심사 위원, 채용 기록 관리 담당자 등 23명을 조사해달라는 고발장을 접수하고 수사를 벌여왔습니다.고발인은 유 교수 채용 과정이 불공정했다고 주장하면서 공공기관인 인천대가 '전임교원 신규 임용 지침'에 따라 영구 보존해야 하는 채용 관련 문서를 보관하고 있지 않다고 주장했습니다.