'왕사남', 이탈리아 간다…제28회 우디네극동영화제 경쟁 부문 초청

영화 '왕과 사는 남자'가 유럽 관객과 만난다.배급사 쇼박스에 따르면 '왕과 사는 남자'는 4월 24일부터 5월 2일까지 열리는 제28회 우디네극동영화제 메인 경쟁 섹션에 공식 초청됐다.이탈리아 북부 도시 우디네에서 매년 개최되는 우디네극동영화제는 독보적인 색채를 지닌 아시아 영화를 소개하는 유럽 최대 규모의 영화제다. '올빼미', '다만 악에서 구하소서', '남산의 부장들' 등 유수의 한국 영화들이 초청된 바 있으며, 장항준 감독 역시 '리바운드'로 관객상을 수상하기도 했다.우디네극동영화제 집행위원장 사브리나 바라체티는 "장항준 감독과 뛰어난 배우들은 환상적인 조화와 시너지를 이루며 작업했고, 그 결과 깊은 울림을 전하는 동시에 오락성까지 갖춘 작품을 만들어냈다. 실제 사건을 바탕으로 한 이번 영화는 균형 잡힌 톤을 통해 전 세계 관객들이 편안하게 공감하며 즐길 수 있도록 완성되었다"라 전하며, 한국의 역사 속 숨겨진 이야기를 전 세계 관객들에게 소개하게 되어 기쁜 마음을 표했다.'왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 담은 영화. 지난 4일에 개봉해 15일 만에 전국 400만 관객을 돌파하며 흥행 중이다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)