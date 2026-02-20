묵호 가 봤어?…동해시 묵호, SNS·KTX 효과에 방문객 급증

▲ 동해 묵호권 찾은 관광객 급증

강원 동해시 묵호권 관광지가 방문객이 크게 늘며 인기 여행지로 등극했습니다.오늘(20일) 동해시에 따르면 최근 설 연휴 기간(14∼18일) 도째비골 스카이밸리, 황금박쥐동굴, 무릉계곡, 망상리조트 등 주요 유료 관광지를 찾은 방문객은 2만 1천46명으로 집계됐습니다.이는 전년 같은 기간(1만 1천688명)보다 80.1% 증가한 수치입니다.특히 묵호권 대표 체험형 관광지인 도째비골 스카이밸리는 1만 793명이 방문해 전년보다 165.8% 증가하며 가장 높은 상승률을 보였습니다.소셜미디어와 온라인 플랫폼을 통해 묵호 바다 경관과 체험시설이 확산한 것이 방문 증가의 주요 요인으로 분석됩니다.관광지별 방문객은 ▲ 황금박쥐동굴 4천93명(47.3%↑) ▲ 무릉계곡 3천896명(29.5%↑) ▲ 망상리조트 2천264명(22.8%↑) 등 전반적으로 고른 증가세를 나타냈습니다.교통 접근성 개선 효과도 뚜렷해 묵호역 KTX 이용객은 코레일 강원본부 통계 기준 2024년 12월 약 2만 명 수준에서 지난 1월에는 5만 명대로 많이 증가했습니다.수도권에서의 이동 편의성이 높아지면서 묵호권 관광지 방문 수요가 확대된 것으로 분석합니다.여기에 최근 동해선 고속철도화 사업이 예비타당성조사를 통과함에 따라 향후 전 구간 고속철도 운행이 가능해질 경우 수도권과 영남권 접근성이 추가 개선돼 묵호 관광권 성장세가 더욱 가속화될 전망입니다.시는 관광객 증가 흐름에 맞춰 현장 안전관리와 관광 서비스 품질 개선을 강화하고 있습니다.최근 연휴 기간에도 관광시설 현장관리와 비상 대응체계를 운영해 안전사고 없이 관광객 수용을 마쳤습니다.임정규 문화관광국장은 "묵호권 관광콘텐츠의 체험성과 해안 경관 매력이 SNS를 통해 확산하면서 방문 수요가 꾸준히 증가하고 있다"며 "KTX 접근성과 연계한 관광마케팅과 시설 관리 강화를 통해 체류형 관광도시 경쟁력을 높여가겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)