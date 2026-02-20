쿨 이재훈, 7년 만에 '미우새'로 예능 출연…탁재훈과 제주도 일상 공개

쿨 이재훈이 '미운 우리 새끼'로 7년 만에 예능에서 얼굴을 보인다.



오는 22일 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 90년대 가요계를 풍미했던 양대산맥 쿨 이재훈과 컨츄리 꼬꼬 탁재훈이 제주도에서 보내는 특별한 일상이 공개된다.



최근 탁재훈이 사는 제주도 집에는 같은 제주도민이자 31년 지기 절친인 이재훈이 깜짝 등장했다. 무려 7년 만인 예능 출연에 母벤져스는 "정말 오랜만이다"라며 반가움을 감추지 못했다. 오랜만에 만난 두 사람은 시작부터 티격태격 찰떡 케미를 선보이며 현장 분위기를 단숨에 끌어올렸다는 후문이다.



특히, 이재훈은 탁재훈을 위해 특별한 훈연 바비큐를 준비해 눈길을 끌었다. 연예계 대표 '열정맨' 이재훈은 일상에서 쉽게 볼 수 없는 바비큐 도구까지 직접 챙겨 와 모두를 놀라게 했다. 이를 지켜보던 MC 신동엽은 "가수 중에 이재훈과 성시경이 독보적으로 요리를 잘한다"며 기대감을 높였다. 그러나 "제대로 먹으려면 10시간은 걸린다"는 이재훈의 말에 극과 극 성격의 '탁짱이' 탁재훈은 기다리다 지쳐 "그냥 밥을 배달시키겠다"며 옥신각신해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다. 과연 두 사람의 티격태격 속에 훈연 바비큐는 무사히 완성될지 관심을 모은다.



또한 이재훈은 제주도에서 천연 눈썰매를 탈 수 있는 특별한 장소로 탁재훈을 안내했다. 하지만 썰매를 즐기는 것도 잠시, 평소 영상 촬영에 진심인 이재훈은 액션캠까지 동원해 인생샷을 건지겠다며 열정을 불태웠고, 탁재훈은 그의 열정에 못 이겨 결국 폭발하고 말았다. 그것도 잠시, '도합 나이 110살'인 두 사람은 예상치 못한 역대급 몸개그를 선사하며 스튜디오를 초토화시켰다는 후문이다.



한편, 두 사람은 각자의 대표곡을 함께 따라 부르며 90년대 추억을 소환했고, 요즘 MZ 세대 사이에서 유행 중인 'AI 댄스 따라잡기'에도 도전했다. 이들의 현란한 춤사위에 母벤져스는 "너무 재밌게 논다"며 폭소를 터뜨렸다. 이때 MC 신동엽은 "과거 이재훈, 탁재훈, 서장훈이 '댄스 머신 훈 3형제'로 불렸다"며 서장훈의 숨겨진 댄스 영상을 공개했고, 순식간에 스튜디오가 초토화됐다고 해 궁금증을 자극한다.



31년 지기 '재훈 형제' 탁재훈, 이재훈 표 찐한 우정과 역대급 웃음이 담긴 하루는 오는 22일 밤 9시 방송되는 '미우새'에서 공개된다.



강선애 기자



(SBS연예뉴스 강선애 기자)