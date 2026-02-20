뉴스
로제 '아파트', 작년 세계 최고 히트곡…케데헌 '골든'은 2위

김경희 기자
작성 2026.02.20 10:16
로제 '아파트', 작년 세계 최고 히트곡…케데헌 '골든'은 2위
▲ 로제 

로제와 브루노 마스의 '아파트'(APT.)가 K팝 최초로 세계에서 가장 많이 판매된 히트곡에 올랐습니다.

현지시간 19일 국제음반산업협회, IFPI에 따르면 '아파트'는 지난해 글로벌 싱글 차트 정상을 차지했습니다.

IFPI 글로벌 싱글 차트는 음원 소비량과 다운로드 횟수 등을 유닛으로 수치화해 한 해 세계적으로 가장 인기를 끈 노래를 보여주는 지표입니다.

이 차트에서 북아메리카나 유럽 지역 이외 가수가 정상을 차지한 것은 로제가 처음이라고 IFPI는 밝혔습니다.

앞서 2012년 가수 싸이가 '강남스타일'로 한국 가수 최초로 이 차트에 진입했고 방탄소년단(2020년·2021년)과 정국(2024년) 등이 이름을 올렸으나 정상에 오르지는 못했습니다.

IFPI는 '아파트'가 장기간에 걸친 세계적인 히트에 힘입어 차트 정상을 차지했다면서, "글로벌 싱글 차트 1위 곡에 영어가 아닌 가사가 포함된 경우도 이번이 처음"이라고 설명했습니다.

로제와 '아파트'를 함께 부른 브루노 마스는 2011년 '저스트 더 웨이 유 아' (Just The Way You Are)로 이 차트 정상에 오른 뒤 14년 만에 1위를 차지했습니다.

마스와 레이디 가가의 듀엣곡 '다이 위드 어 스마일'(Die With A Smile)은 4위를 차지했습니다.

넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'의 '골든'(Golden)은 2위로 '아파트'의 뒤를 이었습니다.

이와 함께 '케이팝 데몬 헌터스'의 또 다른 OST '소다 팝'(Soda Pop)이 13위를 기록하며 한 작품 OST 2곡이 동시에 이름을 올렸습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
김경희 기자 사진
김경희 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

