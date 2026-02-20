그녀가 건넨 음료 마신 남자들 죽었다…'궁금한 이야기Y', 강북 모텔 연쇄 사망 사건 추적

이미지 확대하기

SBS '궁금한 이야기Y'가 강북구 모텔에서 일어난 연쇄 사망 사건을 파헤친다.20일 방송될 '궁금한 이야기Y'는 약물이 든 음료를 건네 남성 2명을 사망에 이르게 한 혐의를 받는 여성 김 모씨 사건에 대해 알아본다.택시 기사 세윤(가명) 씨에게 그날 밤은 유독 선명하다. 지난 9일, 익숙한 동네인 수유동에서 묘한 손님을 만났기 때문이다. 늦은 밤, 택시 호출을 받고 달려간 어느 모텔 앞에 한 여자가 홀로 서 있었다. 택시에 탄 여성은 빨리 가 달라며 세윤 씨를 재촉해서 의아했다. 그런데 뒷좌석에 앉았던 그녀가 바로 일명 '강북 모텔 연쇄 사망 사건'의 피의자 김 씨였다. 세윤 씨는 김 씨에 대해 "2km 정도밖에 안 되는 짧은 거리인데 쫓기듯이 빨리 가달라고 해서 기억에 남는다"라고 떠올렸다.김 씨와 함께 모텔로 들어간 남자들은 모두 사망했다. 수유동의 서로 다른 모텔에서 1월 29일, 그리고 2월 10일에 20대 남성이 각각 숨진 채 발견됐다. 피해자들의 공통점은 김 씨와 단둘이 모텔에 방문했다는 것과 그녀가 건넨 '의문의 음료'를 마셨다는 사실이다. 그리고 음료에는 신경 안정제로 쓰이는 벤조디아제핀 계열 약물이 다량 들어 있었다고 한다. 김 씨는 대체 왜 남성들에게 음료를 건넨 걸까.그런데 과거에도 김 씨에게 비슷한 피해를 입은 남성이 있다고 한다. 작년 12월 중순, 김 씨와 함께 남양주의 한 카페를 방문한 남자가 느닷없이 쓰러졌다고 한다. 카페 사장님은 당시 상황에 대해 "손님 중에 음료를 마시고 쓰러진 분이 있었다. 모히토를 드셔서 알코올 때문인가 생각했다"라고 전했다. 남자는 병원에 이송돼 가까스로 목숨을 건졌다. 그런데, 그 역시 카페에 들어가기 전 김 씨가 건넨 음료를 마신 걸로 밝혀졌다.김 씨는 경찰 조사에서 약물이 든 음료를 건넨 건 맞지만, 피해자들이 사망할 줄 몰랐다고 주장했다. 과연 그녀의 진술은 사실일까.사건이 미궁으로 빠지던 그때, '궁금한 이야기Y' 제작진은 김 씨와 만난 적이 있다는 한 남성과 어렵게 연락이 닿았다. 그는 어떤 이야기를 들려줄까.강북 모텔 연쇄 사망 사건을 추적할 '궁금한 이야기Y'는 20일 금요일 밤 8시 50분에 방송된다.(SBS연예뉴스 강선애 기자)