뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

재경부, 초혁신경제 추진단 출범…9개 부처 합동

백운 기자
작성 2026.02.20 10:09 조회수
재경부, 초혁신경제 추진단 출범…9개 부처 합동
▲ 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 13일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '부총리-재정경제금융관 혁신사례 토론회'에서 발언하고 있다.

재정경제부가 오늘(20일) '신성장전략기획추진단'을 '초혁신경제추진단'으로 개편해 출범했다고 밝혔습니다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 "올해 경제정책의 핵심은 '현장'과 '성과'"라며 "국민이 체감하는 현실적인 변화로 이어지도록 초혁신경제추진단을 중심으로 정책 역량을 집중하겠다"고 말했습니다.

추진단에는 재경부· 과학기술정보통신부 등 9개 부처가 참여하며 추진단은 지난해 8월 새 정부 경제성장전략에서 발표한 초혁신경제 15대 선도 프로젝트를 총괄합니다.

현장에서 발생하는 기업의 애로 사항 해소방안을 마련하고, 재정·세제·금융·인재 양성·규제개선 등 패키지 지원을 제공할 계획입니다.

현재 과제별로 기업 중심 실무 추진협의체를 운영해 현장 의견을 수렴하고 있습니다.

앞으로 프로젝트 상시 점검 체계(C-PMS)를 가동해 진행 상황을 관리함으로써 사업의 효과성을 높일 계획이라고 재경부는 설명했습니다.

또한 초혁신경제 관련 공공·민간 수요창출 모델을 구체화할 예정입니다.

(사진=재정경제부 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
백운 기자 사진
백운 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지