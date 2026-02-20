[자막뉴스] "금융위기 전과 똑같다" 미국발 파장…펀드 환매 영구 중단 사태에 '초긴장'

IT 업종 사모대출에 투자를 늘려온 미국의 사모펀드 블루아울 캐피털이 현지시간 19일 운영 펀드 중 하나의 환매를 영구중단하겠다고 밝혔습니다.



뉴욕증시에서 주요 사모펀드 주가는 급락세를 보였습니다.



로이터통신은 블루아울 캐피털이 환매 및 부채 상환 자금을 마련하기 위해 운영 중인 3개 펀드에서 총 14억 달러 규모 자산을 매각했다고 보도했습니다.



그러면서 3개 펀드 중 하나의 환매를 영구 중단한다고 투자자들에게 알렸다고 전했습니다.



펀드에 묶인 투자자들의 돈이 무기한 출금 봉쇄된 겁니다.



블루아울 캐피털은 사모대출에 강점을 가진 사모펀드로 AI 데이터센터를 비롯한 AI 인프라와 기술 업종에 대한 투자 비중이 집중된 펀드로 평가받습니다.



최근 사모대출 건전성 우려가 커지고 AI 거품 논란이 이어지면서 블루아울 캐피털은 최근 1년 동안 주가가 반토막 난 상태입니다.



2008년 글로벌 금융위기 이후 금융기관 건전성 규제가 강화되면서 은행이 복잡한 고위험 대출을 꺼리게 되자 블루아울 캐피털 같은 사모대출 운용사들이 그 빈틈을 파고들면서 사모대출 시장이 급속 팽창해왔습니다.



사모대출은 기관 투자자들의 돈을 받아 펀드를 조성한 뒤 기업에 대출을 해주고 높은 이자를 받아 투자자들에게 분배해주는 구조를 가지고 있습니다.



하지만 은행과 달리 규제 사각지대에 있는 데다 투명성이 낮아 위기에 취약하다는 우려가 제기돼왔습니다.



거기다 최근 AI 업체 앤트로픽이 AI 업무 도구 '클로드 코워크'를 공개한 이후 소프트웨어와 데이터 분석 업체 등 연관 산업이 붕괴할 수 있다는 우려가 확산하면서 사모대출 업계는 추가 타격을 입었습니다.



사모펀드가 수백억 달러를 대출해준 소프트웨어 및 데이터 서비스 기업들이 직격탄을 입을 수 있단 평가가 나오기 때문입니다.



대출 시장에서 신용경색이 발생할 것이라는 경고도 나왔습니다.



알리안츠그룹 고문인 모하메드 엘-에리언은 블루아울 펀드 환매 중단 소식에 대해 소셜미디어에 "지난 2007년 8월과 유사한 '탄광 속의 카나리아' 순간일까" 라고 썼습니다.



앞서 지난 2007년 8월 금융위기 직전 당시 프랑스 최대 은행 BNP파리바는 미국 서브프라임 모기지 관련 자산에 투자한 펀드 3개의 환매를 전격 중단해 2008년 서브프라임 모기지 사태 부실 우려가 확산하는 전조가 됐습니다.



(취재: 김민정, 영상편집: 김나온, 제작: 디지털뉴스부)