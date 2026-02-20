오픈AI 올트먼 "중국 기술기업 발전 속도 정말 놀랍다"

▲ 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)

챗GPT 개발사 오픈AI의 샘 올트먼 최고경영자(CEO)는 "중국 기술 기업들의 발전 속도가 정말 놀랍다"고 평가했습니다.올트먼 CEO는 19일(현지시간) 미국 경제 매체 CNBC와 인터뷰에서 "중국 기술 기업들의 발전은 기술 스택 전반에 걸쳐 놀랍다. 인공지능(AI)뿐만 아니라 여러 분야에서 그렇다"고 말했습니다.그는 중국 기술 기업들이 오픈AI에 앞섰거나 근접했느냐는 물음에 "일부 영역에선 그렇고 일부 영역에선 그렇지 않다"고 답했습니다.올트먼뿐만 아니라 브래드 스미스 마이크로소프트 사장도 중국 기술 기업들의 기술을 평가하는 발언을 내놓은 바 있습니다.스미스 사장은 전날(18일) CNBC와 인터뷰에서 미국 기술 기업들은 AI 경쟁에서 중국 경쟁사들이 정부에서 받는 보조금에 대해 "조금은 걱정해야 한다"고 말했습니다.올트먼의 발언은 오픈AI가 약 1천억 달러 규모의 투자 유치를 마무리하는 가운데 나왔습니다.오픈AI는 투자자들을 설득하기 위한 수익성 확보 방안 중 하나로 챗GPT 내 광고를 검토 중입니다.올트먼 CEO는 "어떤 광고 형식이 가장 잘 작동할지 정확히 파악하기 위해 아직 할 일이 남아 있다"며 계획이 초기 단계라고 덧붙였습니다.그는 "최근 몇 년간 기술 기업들의 광고 중 내가 개인적으로 좋아했던 광고들은 인스타그램 광고처럼 평소에는 몰랐을 법한 새로운 것을 발견하게 해주는 형태였다"며 "챗GPT 광고도 그런 방향으로 나아갈 진정한 기회가 있다고 생각한다"고 말했습니다.처음에는 미국에서 광고를 시험하고, 이후 다른 시장으로 확대할 계획도 밝혔습니다.또한 수익성 조기 달성보다는 여전히 성장에 집중하고 있다는 입장을 다시 확인했습니다.그는 "우리는 지금 극도로 빠른 속도로 성장하고 있다"며 "합리적인 '유닛 이코노믹스'(unit economics)를 유지하는 한 더 빠르게 성장하는 데 계속 집중해야 한다고 생각한다. 그렇게 하다 보면 우리가 적절하다고 판단할 때 수익성을 확보하게 될 것"이라고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)