"나한테 간보지 마!" "한국도 참여!" 모금 시작한 트럼프 '종신 의장'…지지자한텐 "선관위 압수수색!" 외치더니 (트럼프 NOW)

트럼프 미국 대통령은 19일(현지시간) 가자지구의 재건 지원에 참여하는 국가 중 하나로 한국을 언급했으나 한국 외교부는 이와 다른 입장을 밝혔습니다.



트럼프 대통령은 이날 워싱턴DC에서 주재한 가자지구 평화위원회 첫 이사회 회의에서 국제사회의 가자지구 지원 노력을 설명하면서 "일본이 방금 원조자금 모금행사를 주최하겠다고 약속했는데 이건 매우 큰 행사가 될 것"이라고 말했습니다.



그는 "이 행사는 이미 성공적"이라면서 "한국, 필리핀, 싱가포르 등을 포함해 역내 다른 국가들이 참여할 것"이라고 밝혔습니다.



이어 "난 중국도 참여할 예정이라는 것을 알고 있으며 러시아도 참여할 것이라 생각한다"고 말했습니다.



트럼프 대통령의 설명대로라면 한국 정부는 일본이 개최하는 행사에 참석해 가자지구 재건을 위해 일정 금액을 공여하겠다는 계획을 밝힐 것으로 예상됐습니다.



그러나 한국 외교부 당국자는 행사 참석 여부에 대해 "현재까지 관련 요청을 받은 바 없다"며 선을 그었습니다.



한국은 평화위원회 첫 회의에 비가입국인 '옵서버' 자격으로 참여했으며, 정식 가입 여부를 계속 검토하고 있습니다.



평화위원회 가입 자체를 먼저 검토한 뒤에야 원조자금 모금 등 부대 성격의 사안에 함께 할지를 결정할 수 있다는 것이 현재 정부의 입장인 것으로 보입니다.



지난 1월 출범한 평화위는 가자지구의 과도기 통치를 사실상 담당하는 기구로 트럼프 대통령이 의장을 맡아 이끌며, 20여 개국이 정식 회원으로 참여하고 있습니다.



트럼프 대통령은 세계 각국에 평화위 참여와 재건 자금 제공을 타진하고 있으며 이날 카자흐스탄, 아제르바이잔, 아랍에미리트(UAE), 모로코, 바레인, 카타르, 사우디아라비아, 우즈베키스탄, 쿠웨이트 등 9개국이 총액 70억 달러 이상을 공여하기로 했습니다.



(구성 : 진상명, 영상편집 : 채지원, 제작 : 디지털뉴스부)