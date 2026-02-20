뉴스
구글, 추론 성능 더 높인 AI 모델 '제미나이3.1 프로' 출시

김민표 기자
구글, 추론 성능 더 높인 AI 모델 '제미나이3.1 프로' 출시
▲ 구글 제미나이3.1 프로

구글이 챗GPT 추격의 신호탄을 쏜 '제미나이3 프로'의 추론 성능을 더 끌어올린 개선 모델을 내놨습니다.

구글은 기존 모델보다 추론 성능을 두 배 이상 높인 '제미나이3.1 프로'를 19일(현지시간) 공개했습니다.

구글은 이 모델이 단순한 답변이 아니라 어려운 과제에 활용할 수 있는 고급 추론 능력을 제공한다고 강조했습니다.

실제로 이 모델은 새로운 논리 패턴을 풀어내는 능력을 평가하는 'ARC-AGI-2' 성능지표(벤치마크)에서 전작(31.1%)의 갑절 이상인 77.1%의 점수를 얻었습니다.

경쟁작인 오픈AI GPT-5.2(52.9%)나 앤트로픽 클로드 오퍼스4.6(68.8%)보다도 높은 수치입니다.

코딩 능력을 측정하는 'SWE-벤치 베리파이드'에서도 최고 수준으로 평가받는 오퍼스4.6(80.8%)에 버금가는 80.6%를 기록했습니다.

학술 추론 능력을 평가하는 '인류의 마지막 시험'(HLE)에서도 도구 미사용 기준 점수 44.4%를 받아 GPT-5.2(34.5%)와 오퍼스4.6(40%)에 앞섰습니다.

구글은 이 모델이 복잡한 주제를 시각적으로 형상화해 설명하거나 데이터를 통합해 분석하는 등 실용적인 영역에서 쓰일 수 있다고 설명했습니다.

제미나이3.1 프로는 19일부터 사용할 수 있으나, 일반 소비자 대상 서비스는 유료 요금제 이용자에게 우선 제공됩니다.

(사진=구글 제공, 연합뉴스)
(사진=구글 제공, 연합뉴스)
