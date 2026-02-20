[정치쇼] 주호영 "장동혁 침묵? 윤 '절연' 입장 필요하다"

인터뷰 자료의 저작권은 SBS 라디오에 있습니다.

전문 게재나 인터뷰 인용 보도 시,

아래와 같이 채널명과 정확한 프로그램명을 밝혀주시기 바랍니다.

■ 방송 : SBS 김태현의 정치쇼 (FM 103.5 MHz 7:00 ~ 9:00)■ 일자 : 2026년 2월 20일 (금)■ 진행 : 김태현 변호사■ 출연 : 주호영 국회부의장▷김태현 : 윤석열 전 대통령 1심 선고와 관련된 이분의 평가도 들어보도록 하겠습니다. 국회부의장을 맡고 있는 국민의힘 주호영 의원입니다. 의원님, 안녕하세요.▶주호영 : 안녕하십니까. 주호영입니다.▷김태현 : 의원님 어제 윤석열 전 대통령 내란우두머리 혐의 유죄, 무기징역. 이렇게 결과가 나왔거든요. 의원님도 판사로 오래 재직을 하셨었는데요. 어제 판결을 어떻게 보셨습니까?▶주호영 : 우선 재판부가 수많은 증언과 증거에 따라서 판단한 것이니까 법치주의의 가치를 존중하는 보수정당, 또 그렇지 않다 하더라도 헌법과 법률체계에서 사는 우리들은 존중할 수밖에 없는 것이지요. 물론 2심과 3심이 남아 있기는 하지만 일단 내란이 맞다, 그리고 책임이 가장 크다는 걸 인정한 점은 부인하기가 어려울 것 같습니다.▷김태현 : 의원님, 어제 지귀연 부장의 선고를 쭉 들으시면서 개인적으로 제일 주목했던 부분이 좀 있으십니까?▶주호영 : 저는 판결결과를 어느 정도 예상을 하고 있었기 때문에 특별한 부분은 없었습니다. 그런데 보통 재판장들이 낭독할 때 조금 톤을 높이고 추상같이 하는데 조금 나긋나긋하게 부드럽게 선고하는 것이 조금 인상적이었습니다.▷김태현 : 그러면 의원님도 이건 내란죄 유죄가 불가피하다 이렇게 예상을 미리 하셨던 거군요?▶주호영 : 저는 내란죄가 성립되고 안 되고는 또 법리적인 문제가 있기는 하겠지만 불법계엄이 틀림없었다는 점에 관해서는 아마 부인하기가 어려울 거라고 봤기 때문에. 내란목적이 있었냐 없었냐 이런 것은 워낙 예민하고 증거로써 따져야 할 문제이기는 하지만, 계엄이 불법이고 반헌법적이고 잘못됐다는 점은 인지를 하고 있었습니다.▷김태현 : 알겠습니다. 그런데 국민의힘의 반응이 물론 송언석 원내대표는 SNS로 당이 배출한 전직 대통령의 유죄판결에 책임을 통감한다 뭐 이런 얘기를 하기는 했는데요. 당 대변인의 공식논평이 없고, 어제 장동혁 대표도 아무 얘기도 하지 않았거든요. 그냥 판결을 존중하면,▶주호영 : 제가 듣기로는 아마 오늘 중으로 이 판결에 대한 당이나 장 대표의 입장표명이 있을 것이라고 듣고 있으니까 그걸 보고 언급을 해야 할 것 같고요.▷김태현 : 네.▶주호영 : 그다음에 송언석 대표의 발언이 두루뭉술하다 이런 이야기가 있던데요. 저는 우선 국민이 준 임기를 채우지 못하고 중도에 그만두게 됐지 않습니까.▷김태현 : 윤석열 전 대통령이요.▶주호영 : 그것만 해도 잘못된 것이 많고, 대통령을 배출한 우리 당으로서는 국민들에게 그 점만 가지고도 사과를 해야 되지요. 계엄이 무슨 불법이냐 아니냐 하는 차원을 떠나서 국민이 맡겨준 임기를 제대로 채우지 못하고 정권을 넘겨줬다는 점만 가지고도 저희들은 지지자나 국민들에게 백배사죄해야 한다고 봅니다.▷김태현 : 의원님, 대부분 이런 경우에 당대표나 당에서 A안, B안 메시지를 두 개를 준비하는 경우들이 있잖아요. 그런데 어제는 당일인데 당대표가 아무 얘기도 안 한 이유는 뭘 고민하고 있다고 보십니까?▶주호영 : 저는 저간의 사정을 다 자세히 알지 못하기 때문에 확실하게 답변하기는 좀 어렵습니다마는 우리 당 지지자들의 여러 가지 반응들을 체크하고 있지 않을까 이렇게 생각하지요.▷김태현 : 그러면 오늘은 메시지가 나올 거다라고 의원님도 예상해 주셨는데요. 만약에 장 대표가 의원님에게 전화해서 부의장님, 저 메시지 어떻게 내야 됩니까라고 조언을 구한다면 뭐라고 조언해 주시겠어요?▶주호영 : 저는 일관되게 계엄이 잘못되었고, 그것을 국민들에게 인정하는 토대 위에서 우리 당이 다시 출발할 수 있다는 입장을 가지고 있습니다. 노무현 전 대통령 임기 말에 지지가 많이 떨어지고 여러 가지 사법적인 문제가 나와서 노무현 전 대통령이 목숨을 버리는 그런 일이 있었지 않습니까. 그때 저는 그 많은 혼란상을 두 가지로 정리했다고 보는데요. 하나는 누군가가 우리는 이제 폐족(廢族)입니다라고 이야기를 했습니다. 폐족이라는 말은 너무 잘못해서 더 이상 이제 존재할 수 없다는 것을 함축적으로 담아낸 말이니까, 국민들이 보기에 저 사람들이 진짜 잘못한 것을 인정하는구나 이러니까 용서할 수 있는 여지가 생기는 것이거든요. 그다음에 노무현 전 대통령께서 목숨을 버리심으로써 이제 정말 할 만큼 희생을 치렀다 이런 것들이 겹쳐져서 저는 친노가 다시 살아났고, 민주당이 재집권할 수 있었다고 보는데요.▷김태현 : 네.▶주호영 : 우리는 그 점에 관해서 우리 당이 잘못된 계엄에 대해서 절절한 반성이 없었다는 점 하나 때문에 아직도 국민들이 저희들에 대해서 흔쾌히 이제 저 정당이 잘할 수 있겠구나, 한번 기회를 줘보자 하는 생각을 안 가진다고 보고 있고요.▷김태현 : 네.▶주호영 : 그다음에 윤석열 대통령께서도 계엄은 대통령의 고유권한이라 하시면, 계엄이 잘못됐으면 전적으로 나의 책임이라고 해야 될 텐데 자기의 명령을 들은 군인, 경찰들과 서로 다투고, 책임을 인정하지 않는, 전적으로 떠안지 않는 모습 두 가지에서 너무 국민들에게 실망을 주고 있다고 보기 때문에요. 그 두 가지 점을 국민들의 마음에 흡족하도록 해야만 새 출발을 할 수 있다고 보고요. 그런 점들을 조언했으면 합니다.▷김태현 : 그러면 당대표의 오늘 나올 메시지에 윤석열 전 대통령과 절연하겠습니다 이런 절연이라는 단어가 꼭 포함돼야 된다 이렇게 보세요?▶주호영 : 절연이라는 말 자체가 너무 매정하고 냉정한데, 윤석열 전 대통령과의 모든 관계를 끊겠습니다 하는 절연이 좀 과격하기는 한데요. 다만 집권기에 있었던 일이라든지, 지금의 행태라든지 이런 것을 바르지 않다고 이야기하는 정도는 최소한 가져가야 할 거라고 봅니다. 절연이라는 단어를 쓸 것이냐 안 쓸 것이냐는 두 번째 문제이고요. 국민들이 요구하는 것이나 젊은 소장파 의원들이 요구하는 것은 절연인데, 절연이라는 말이 너무 강하고 매정하지 않습니까. 그래서 우리 당 지지자나 혹은 윤어게인 지지자 중에서도 그런 말에 거부감을 가진 사람이 있으니까 당 전체를 보고 가는 대표로서는 고민이 있겠습니다마는. 거의 절연이라는 말을 쓸 정도로 과거와 기존과 결별하는 과정이 필요하다 그렇게 보지요.▷김태현 : 어쨌든 과거의 반성, 윤석열 전 대통령의 집권기에 있었던 일들에 대한 처절한 반성은 필요하다 이런 말씀이시잖아요.▶주호영 : 그렇습니다.▷김태현 : 그런데 장 대표가 인터뷰한 거 보면 ‘절연’보다 중요한 건 ‘전환’이다 뭐 이렇게 얘기했는데요. 이건 뭔가 과거 얘기는 좀,▶주호영 : 저는 ‘절연’과 ‘전환’이 완전히 상반된 말은 아니라고 보는데요. 제대로 된 전환을 하려면 거기에 절연도 포함되지 않겠습니까? 그 전환이라는 말은 완전히 바뀌어서 국민들로부터 인정을 받는 것인데 그 전환의 내용 중에는 저는 상당 부분 절연도 포함돼 있어야 제대로 된 절연이 된다고 보는 것이지요.▷김태현 : 알겠습니다. 지방선거 얘기해 볼 건데요. 지금 당명개정 얘기 나오잖아요. 2개로 압축된 상태다. 보도 보면 ‘민주공화당’, ‘미래연대당’ 이 2개로 압축된 것 같다라는 보도들이 이어지고 있는데요. 어떻게 평가하세요? 이렇게 당명 바꾸면 지방선거 치르시는 데 도움이 좀 되겠습니까?▶주호영 : 저는 당명을 바꾸는 데는 비용도 많이 들고, 기존 국민의힘을 인식하는 국민들에게 혼란도 주기 때문에 선거를 앞두고 바꾸는 것은 자칫 잘못하면 득보다는 실이 많을 수도 있습니다.▷김태현 : 네.▶주호영 : 하지만 이름을 바꾼다는 말은 기존 행태나 기존 관습과 완전히 결별하겠다는 단호한 의지의 표현이니까 당명을 바꿀 정도라면 기존 관행에 대한 철저한 반성이 선행돼야 할 것이고, 그럴 때라야 당명을 바꾸는 효과가 제대로 나타나는 것이지.▷김태현 : 네.▶주호영 : 기존 당이 가지고 있던 문제점들을 정리하거나 수습하지 않고 당명만 바꾸면 저는 그 효과는 많이 떨어질 거라고 보고요. 그래서 흔히 시쳇말로 포대갈이, 케이스갈이 하는 말이 있는데요. 거기에 그쳐서는 안 될 거라고 봅니다. 당명을 바꾸면 바꾸는 기회에 그 당명에 걸맞은, 기존 당명과는 결별하는 그런 어떤 눈으로 국민들에게 보여줄 수 있는 그런 것들이 많이 있어야 효과가 있다고 봅니다.▷김태현 : 알겠습니다. 의원님, 연휴 때 대구 다녀오셨지요?▶주호영 : 지금도 대구에 있습니다.▷김태현 : 대구에 계세요?▶주호영 : 네.▷김태현 : 지금 연휴 때 나왔던 공중파 3사 여론조사들 보면 국민의힘 지지율이 TK 지역에서도 많이 지금 흔들리거든요. 이 상황을 어떻게 보세요?▶주호영 : 그런데 지금은 우리 당에 너무 실망을 많이 하고 있고요. 그 실망한 사람 중에는 민주당과 이재명 정권이 이렇게 폭주를 하고 있는데 당신들끼리 힘을 합쳐서 대항해도 막을까 말까 한데 내부적으로 당신들끼리 싸우고 있으니 만정(萬情)이 떨어진다 그렇게 말씀하시는 분들이 많아요. 내가 몇십 년째 당원인데 이제는 탈당해야 되겠다부터. 그러니까 지지율이 떨어지는 것이지요. 그러나 막상 그분들이 지금 지지를 하지 않겠다 해서 선거 때 민주당을 지지한다는 말씀은 하지 않습니다. 오히려 민주당에 대한 더 철저한 비판정신을 가진 분들이 우리에 대한 실망으로 지지를 보류하겠다는 분이 많은 걸로 알고 있습니다.▷김태현 : 일단은 채찍을 현재 들었다 이렇게 이해하시는 것 같은데요.▶주호영 : 그렇습니다.▷김태현 : 여론조사 제가 하나 말씀드리겠습니다. 한국갤럽 결과인데요. 지난 10~12일 조사한 것이고, 한국갤럽 자체 조사이고요. 자세한 건 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하시면 되는데요.▶주호영 : 아니, 저희들이 수치를 들을 때마다 좀 괴로운데요. 저희들이 많이 지는 조사가 나오는 걸 잘 알고 있습니다.▷김태현 : 정당지지도가 32%로 동률이라는 이 결과였고요. 우재준 의원이 지역구가 대구잖아요. 이런 얘기를 하더라고요. “설 연휴 대구에서 가장 많이 들은 말은 우리끼리 그만 싸웠으면 좋겠다.”라고 전하면서요. 배현진 의원 징계취소 이걸 제안했던데. 의원님, 어떻습니까. 우재준 의원의 진단이 맞는 진단입니까?▶주호영 : 우재준 최고위원은 징계과정에도 이 절차에 참여를 하고 이랬었는데요. 싸우지 말라는 내용은 장동혁 대표와 한동훈 대표끼리 사이의 갈등, 그다음에 배현진 의원과 고성국 갈등, 그다음에 배현진 의원에 대한 징계 이런 것들이 전부 우리 내부문제이지 않습니까. 이런 문제를 깔끔히 해결하라는 건데요. 모르겠습니다. 지금 이미 배현진 의원에 대한 징계절차가 진행 중에 있는데 이것을 원위치로 돌릴 수 있는 것이 있는지는 모르겠습니다마는. 법적인 절차와 관계없이 정치적으로 해결을 해서 우리끼리 사이에 더 이상 갈등을 만들지 않으면 좋겠다. 그런 것은 굳이 우재준 최고위원의 말뿐만 아니라 많은 분들이 서로 싸우지 말라는 속에는 그런 것들이 다 포함되어 있는 것이 아닌가 저는 그렇게 이해하지요.▷김태현 : 그러면 의원님 보시기에도 정치적으로 징계취소해서 더 나가면 안 된다 이런 입장이세요?▶주호영 : 취소가 될지 어떻게 될지는 모르겠습니다마는 절차도 존중받는 범위 안에서 갈등의 소지를 없애는 것이 필요하다, 그것이 정치 아니겠나. 그렇게 생각합니다.▷김태현 : 알겠습니다. 의원님, 대구시장 준비하시잖아요.▶주호영 : 대구시장 준비보다는 대구경북특별시장을 준비하고 있습니다.▷김태현 : 대구경북특별시장이라는 말씀은 그러면 일단 내가 대구시장 하기에 앞서서 경북과의 통합부터 해야 된다 이런 말씀이신데요.▶주호영 : 그렇습니다. 제가 통합에도 앞장서고 있고, 또 대구는 매년 인구가 2만 명 가까이 빠져나가고 있고, 경북은 22개 시군 중에서 8개가 빨리 소멸되는 도시에 가 있을 정도로 위기입니다. 이대로 가서는 결과가 뻔하기 때문에 무슨 수를 써서라도 발전의 시너지를 만들어야 하는데요. 그래서 2019년부터 대구·경북이 통합을 추진해왔습니다. 그러나 우리가 통합을 한다고 하더라도 지금 민주당 정권하에서 법이 통과되지 않으면 방법이 없는데, 민주당이 다른 지역의 통합을 추진하는 기회에 우리도 그 문을 같이 들어가서 살길을 찾아야 한다 이렇게 진작부터 주장해왔기 때문에 저는 반드시 통합이 필요하다고 보고 있고요.▷김태현 : 네.▶주호영 : 24일날 국회 본회의가 예정돼 있다고 하는데 그때 통과될 것으로 알고 있습니다. 그래서 통과되면 단일 선거구, 통합이 된 대구경북특별시장을 준비하고 있습니다.▷김태현 : 그런데 의원님, 지방선거 전에 법 통과시켜서 이번에 대구·경북 통합시장 뽑자 이 말씀이신데요.▶주호영 : 그렇습니다.▷김태현 : 일부에서는 이거 너무 빨리 되는 거 아니야? 졸속 아니야? 뭐 이런 우려도 하거든요. 그건 어떠세요?▶주호영 : 그런 면이 없지 않은데요. 시도 통합은 작은 시군 단위 통합보다 훨씬 더 어려운데, 수백 가지 수천 가지 조율하고 해결해야 될 문제가 있습니다. 그러나 그것을 다 조율하고 해결하려면 하세월이기도 하고, 또 합의가 되지 않습니다. 그러니까 우리가 날을 받아놓으면 무슨 일이 빨리빨리 타결이 되듯이 통합의 큰 원칙은 세워놓고 필요한 미세조정은 계속해가야 하는 것이지. 완벽한 합의 이후의 통합은 사실은 통합하지 말자는 말과 같은 거라고 보고 있거든요.▷김태현 : 알겠습니다. 그러면 지금 나와 있는 사람이 대구시장이 8명이에요. 경북까지 하면 이철우 현 지사도 있어요. 라이벌이 많습니다. 대구·경북 통합 초대시장으로서의 나 주호영의 강점은 무엇이다 마지막으로 이거 좀 말씀해 주시지요.▶주호영 : 우선 대구·경북을 가장 잘 아는 사람은 저다. 각각 대구만 알고 경북을 모르고, 경북만 알고 대구를 모르는 사람이 많은데요. 저는 대구에서 정치를 오래해왔을 뿐만 아니라 고향이 경북이고, 경북의 법원 3곳에서 근무를 하면서 양쪽 지역을 지금도 잘 알고 있습니다. 그래서 통합하고 나면 통합에 따른 후유증이 있을 텐데 그것을 가장 잘 수습할 수 있는 사람이다.▷김태현 : 네.▶주호영 : 그다음에 대구·경북의 문제는 예산을 조금 더 따오겠습니다, 기업을 유치하겠습니다 말로 해결되는 것이 아니라 경기규칙을 바꾸어야 한다. 대구경북에 기업이 오면 법인세, 상속세를 줄여 주어서 스스로 많은 기업이 찾아오도록 해야 된다. 대구·경북 문제를 해결하는 방식이 다른 후보와 다릅니다.▷김태현 : 알겠습니다. 의원님, 여기서 마무리하겠습니다. 국민의힘의 주호영 의원이었습니다. 감사합니다.▶주호영 : 감사합니다.[SBS 김태현의 정치쇼]