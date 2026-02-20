아이스하키 여자부서 성사된 '관세 대리전'…미국 연장 승

▲ 결승전 승리에 기뻐하는 미국 선수들

미국 여자 아이스하키 대표팀이 8회 연속 동계 올림픽 결승에서 격돌한 라이벌 캐나다를 연장전 끝에 따돌리고 8년 만에 정상을 탈환했습니다.미국은 오늘(20일) 이탈리아 밀라노의 산타줄리아 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 아이스하키 여자부 결승전에서 3피리어드까지 1대 1로 맞선 뒤 연장전에서 한 점을 따내 2대 1로 이겼습니다.이로써 미국은 2018년 평창 대회 이후 8년 만에 여자 아이스하키 올림픽 금메달을 되찾았습니다.아이스하키 강국인 미국과 캐나다는 특히 여자부에서는 올림픽 정식 종목으로 처음 열린 1998 나가노 대회부터 한 번도 빼놓지 않고 결승에서 만났습니다.이전 7차례 결승 맞대결 중 나가노 대회와 평창 대회에서만 승리했던 미국이 이번엔 설욕에 성공하며 통산 3번째 금메달을 가져갔습니다.이번 대회를 앞두고 아이스하키는 미국과 캐나다의 '관세 대전'으로 관심을 끌었습니다.미국과 캐나다가 관세를 비롯해 정치·경제적으로 갈등을 이어가는 국면에서 두 나라가 나란히 세계 최정상의 전력을 자랑하는 아이스하키에서의 맞대결은 이번 올림픽 최대 관심사 중 하나였습니다.물론 더 주목받는 건 남자 대표팀 간의 대결이지만, 여자부에서 두 나라의 결승전이 먼저 성사됐습니다.이번 대회 준결승까지 31득점 1실점의 무서운 기록으로 6전 전승을 달려 온 데다 앞서 조별리그 맞대결에서도 캐나다를 5대 0으로 제압했던 미국은 이날은 2피리어드 초반 크리스틴 오닐에게 한 골을 내주며 끌려다녔습니다.하지만 3피리어드 막바지 2분여를 남기고 나온 '캡틴' 힐러리 나이트의 동점 골에 힘입어 승부를 연장전으로 끌고 갔고, 연장전 시작 4분 7초 만에 메건 켈러의 역전 결승 골까지 터지며 역전극을 완성했습니다.한편 이번 대회 아이스하키 남자부에선 미국과 캐나다가 모두 준결승에 올라 각각 21일 슬로바키아, 핀란드와 대결을 앞두고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)