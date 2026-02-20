눈 폭풍에 휩쓸리는 스키…하프파이프 변수로 떠오른 날씨

▲ 이탈리아 군인이 리비뇨 에어리얼 모굴 파크에서 제설 작업을 하고 있다.

이탈리아 알프스 지역에서 열리는 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 설상 종목 경기가 잇따른 폭설로 순연돼 대회 막판 변수가 됐습니다.오늘(20일) 오후 6시 30분(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 프리스타일 스키 남자 하프파이프 예선이 열립니다.한국의 이승훈과 문희성(이상 한국체대)이 나서는 이 경기는 애초 19일 벌어질 예정이었다가 폭설 탓에 하루 미뤄졌습니다.리비뇨 스노파크 인근 에어리얼 모굴 파크에서 진행되는 프리스타일 스키 에어리얼 경기는 지장을 더 크게 받았습니다.눈 때문에 17일 남녀 예선과 18일 여자 결선, 19일 남자 결선이 모두 제때 열리지 못해 18일 여자 예선과 결선, 19일 남자 예선과 결선으로 몰아서 치르기로 일정을 조정했습니다.하지만 19일 다시 폭설이 쏟아지며 남자 경기는 다시 20일로 연기됐고, 20일에도 눈 예보가 있고 바람도 강하게 불 것으로 전망돼 선수들의 경기력을 좌우할 수 있는 상황입니다.하프파이프는 선수들이 스키를 신고 반원통형 슬로프에서 펼치는 공중 연기를 심판들이 채점해 순위를 정하며, 에어리얼도 점프대를 통과해 공중 동작을 선보이는 경기라 눈 또는 바람이 선수들의 시야나 동작에 영향을 줍니다.이날도 경기를 열 수 없는 정도의 상태가 이어진다면 추가 연기 가능성도 충분합니다.이번 대회에선 이미 설상 지역의 악천후로 경기 일정을 단축했다가 논란이 된 사례가 있어서 경기를 취소 또는 단축하는 사례는 더는 없을 것으로 보입니다.리비뇨에서 차로 250여㎞ 떨어진 또 다른 산악지역 프레다초에서 16일 열린 스키점프 남자 슈퍼 팀 경기는 3라운드 도중 폭설로 중단됐다가 결국 3라운드 결과를 무효로 하고 2라운드까지의 성적을 최종 결과로 삼아 논란이 됐습니다.(사진=AP, 연합뉴스)