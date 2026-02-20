북한, 어제 9차 당대회 개막…"당규약 개정·지도역량 정비 연구"

▲ 북한 조선중앙통신은 노동당 제9차 대회가 김정은 국무위원장이 참석한 가운데 지난 19일 평양에서 성대히 개막됐다고 20일 보도했다.

북한이 어제(19일) 최대 정치행사인 제9차 노동당대회 일정에 돌입했습니다.조선중앙통신은 "노동당 9차 대회가 19일 평양에서 성대히 개막됐다"고 밝혔습니다.김정은 총비서는 개회사에서 5년 전 8차 노동당 대회가 개최됐을 당시 "혁명의 주객관적 조건은 말 그대로 자체를 보존하기도 힘들 정도로 엄혹"했다면서 "5년이 지난 오늘에 와서는 모든 것이 근본적으로 달라졌다"고 말했습니다.이어 "정치와 경제, 국방. 문화, 외교를 비롯한 모든 방면에서 당 결정을 성과적으로 이행해 획기적 성과를 이룩"했다고 평가했습니다.김 총비서는 "대외적으로 보아도 국가 지위를 불가역적으로 굳건히 다짐으로써 세계 정치 구도와 우리 국가에 미치는 영향관계에서 커다란 변화를 가져왔"고 "사회주의 건설을 다그치는데 유리한 조건과 환경도 마련됐다"고 말했습니다.이번 당 대회에서는 '사회주의건설을 더 높은 단계로 심화 발전시키기 위한 노선과 정책'을 확정하고 '당의 영도력을 정비 강화하기 위한 조직 기구적 대책들도 수립'하게 된다고 예고했습니다.앞서 당 중앙위원회가 "당규약 개정에 관한 문제, 당의 지도 역량 정비 문제를 비롯해 새시대 5대 당건설노선 요구에 맞게 당의 영도적 기능을 보다 강화하는 문제에 대한 심도 있는 연구가 진행됐다"고 전해 관련한 의사 결정이 있을 것으로 보입니다.당 대회에는 5,000명의 대표자가 참가했는데, 김 총비서는 여성 참가자 413명이 참가했다고 별도로 소개하기도 했습니다.(사진=조선중앙통신, 연합뉴스)