뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'03년생' 단짝 거포…'동반 맹타' 다짐!

전영민 기자
작성 2026.02.20 07:43 조회수
PIP 닫기
<앵커>

한국야구의 얼굴이 된 2003년생 동갑내기 김도영, 안현민 선수가 이번 WBC 대표팀에서 새로운 단짝이 됐는데요. 실전 무대에서 '동반 맹타'를 다짐했습니다.

오키나와에서 유병민 기자입니다.

<기자>

스트레칭을 할 때도, 타격 훈련을 할 때도, 심지어 쉬는 시간에도, 김도영과 안현민은 한시도 떨어져 있지 않습니다.

딱 달라붙는 유니폼으로 근육을 드러내는 '패션 스타일'까지 똑같습니다.

[안현민/WBC 야구대표팀 외야수 : (김)도영이도 편해서 입는 거로 알고 있고, 멋을 낸 (fashionable) 것도 있지만, 좀 저희 스타일인 거 같아요.]

이번 대표팀에서 처음으로 한솥밥을 먹자마자 친구가 된 2003년생 동갑내기는 대표팀 타선의 '엔진' 역할을 맡습니다.

류지현 감독은 김도영을 2번 혹은 3번에, 안현민을 중심타선에 배치하는 타순을 구상 중입니다.

[김도영/WBC 야구대표팀 내야수 : 든든하기도 하고, (안)현민이가 치면 제가 들어오는 그림도 나올 수 있기 때문에 너무 기대됩니다.]

지난해 11월 한일전 두 경기 연속 홈런으로 해외 매체들의 집중 조명을 받고 있는 안현민은 김도영이 맹활약을 펼쳐 함께 주목받기를 기대합니다.

[안현민/WBC 야구대표팀 외야수 : 저보다는 (김)도영이를 좀 견제를 해주시면 좋을 거 같고요. 모든 포커스를 도영이한테 주면 도영이가 알아서 잘 견디지 않을까 (생각합니다.)]

한국 야구의 간판타자가 된 김도영과 안현민.

둘의 방망이가 터진다면 대표팀의 2라운드 진출 가능성은 더 커집니다.

한편, 부상으로 빠진 한국계 메이저리거 오브라이언을 대신해 두산 김택연이 발탁됐습니다.

(영상편집 : 박정삼, 디자인 : 김예지)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 특집 바로 가기
전영민 기자 사진
전영민 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지