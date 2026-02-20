"새집증후군 줄이려면 33도·8시간 이상 '베이크아웃' 하세요"

▲ 신축 공동주택 실내공기질 오염도 검사

서울시 보건환경연구원은 새집증후군 위험이 있는 신축 공동주택에 실내 온도를 높여 환기하는 '베이크아웃'(bake-out)을 실시한 결과 실내 공기질 개선 효과가 나타났다고 오늘(20일) 밝혔습니다.연구원은 작년 1∼10월 서울 50개 단지 345세대의 신축 공동주택에 실내 공기질 오염도 검사를 실시해 권고 기준을 초과하는 곳에 시공사가 베이크아웃을 시행하도록 한 뒤 재검사를 통해 효과를 분석했습니다.그 결과 톨루엔 등 휘발성유기화합물질 농도가 큰 폭으로 감소했습니다.평균 저감률은 톨루엔 55.4%, 에틸벤젠 67.7%, 자일렌 84.9%, 스티렌 91.6%, 폼알데하이드 34.7% 등이었습니다.실내 온도 33도 이상으로 베이크아웃을 실시한 경우 톨루엔 농도가 평균 47.4% 감소했으나 25도 조건에서는 오히려 평균 6.5% 증가했습니다.실내 온도가 충분히 오르지 않으면 오염물질이 건축자재로부터 충분히 방출되지 못해 이 같은 결과가 나온 것으로 보입니다.환기량에 따라서도 저감 효과에 큰 차이를 보였습니다.기계환기와 맞통풍 유도 등으로 환기량을 충분히 확보할 경우 톨루엔 저감률이 최대 78% 높아졌습니다.창문만 열어 환기했을 때 톨루엔 농도 저감률은 46.4%에 그쳤습니다.베이크아웃 유지 시간도 오염물질 저감 효과를 좌우하는 요인으로 확인됐습니다.난방과 환기 시간을 충분히 확보하지 못한 세대는 충분한 시간 실시한 세대보다 톨루엔 농도가 약 1.7배 높았습니다.아울러 실내 라돈은 휘발성유기화합물질과 달리 베이크아웃보다 환기설비 가동을 통한 관리가 더 효과적인 것으로 확인됐습니다.환기장치를 가동한 경우 가동하지 않았을 때보다 실내 라돈 농도가 약 55% 수준으로 낮아졌습니다.연구원은 "이번 조사 결과 실내 온도 33도 이상을 8시간 이상 유지한 뒤 충분히 환기(2시간 이상)하는 과정을 3회 이상 반복하는 것이 효과적인 베이크아웃 방법"이라고 설명했습니다.박주성 서울시 보건환경연구원장은 "입주 초기 '새집 냄새'로 불리는 실내 공기오염이 적절한 베이크아웃과 충분한 환기만으로도 눈에 띄게 줄어든다는 사실을 확인했다"며 "시민이 일상에서 실천할 수 있는 예방 정보를 지속 제공하겠다"고 말했습니다.(사진=서울시 보건환경연구원 제공, 연합뉴스)