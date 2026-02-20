칠레서 가스 운반차 전도 후 폭발…"최소 4명 사망·10여 명 부상"

▲ 19일(현지시간) 칠레 가스 운송 차량 폭발 현장

칠레의 수도 산티아고 근처 도로에서 가스를 싣고 가던 화물차가 도로에서 전도되며 폭발해 최소 4명이 숨지고 10여 명이 다쳤습니다.칠레 경찰청과 국가재난예방대응청은 현지시각 19일, SNS를 통해 "산티아고주(州) 렝카 지역에서 대규모 폭발 사고가 발생했다"라면서, 경찰과 소방 인력을 비롯한 대응팀이 현장 통제와 수습에 나섰다고 밝혔습니다.칠레 가스 유통회사인 가스코(Gasco) 소유 차량이 수도 산티아고 인근 헤네랄 벨라스케스 도로를 주행하던 중 옆으로 넘어지면서, 차 안에 있던 가스가 대량 누출됐습니다.이후, 큰 폭발이 이어지면서, 최소 4명이 숨지고 10여 명이 다쳤고, 부상자 중 5명은 위독한 것으로 전해졌습니다.현지 소셜미디어에는 무섭게 치솟아 오르는 시뻘건 불길을 뒤로한 채 대피하는 주민의 모습을 담은 동영상이 공유됐습니다.라파 누이(이스터섬)를 방문 중인 가브리엘 보리치 칠레 대통령은 SNS에 "심각한 폭발 및 화재 사고 현장에 연방 정부 팀이 주민 보호를 위해 노력 중"이라며 "비극 속에서 안타깝게도 목숨을 잃으신 분들의 유족과 그 지인들에게 깊은 애도와 위로의 말씀을 전하며 부상자들의 빠른 회복을 기원한다"라고 적었습니다.(사진=로이터, 연합뉴스)