트럼프 "평화보다 저렴한 건 없어…전쟁 나가면 비용 100배"

▲ 평화위 회의 참석자들과 기념사진 찍는 트럼프
도널드 트럼프 미국 대통령이 "평화보다 중요한 것은 없고, 평화보다 더 저렴한 것은 없다"며, "전쟁에 나가면 평화를 만드는 데 드는 비용의 100배가 든다"고 말했습니다
트럼프 대통령은 현지시각 19일, 워싱턴 D.C. '도널드 트럼프 평화 연구소'에서 자신이 주도하는 평화위원회 첫 회의에서 이같이 말하며, "평화위원회는 말로 하기는 쉽지만 창출하기 어려운 단어인 '평화'에 관한 모든 것"이라고 말했습니다.
이번 회의에는 40여 개국 대표들과 옵서버 자격으로 참여하는 10여 개국 관계자들이 참석했습니다.
트럼프 대통령은 가자지구의 인도적 및 재건을 위해 카자흐스탄, 아제르바이잔, 아랍에미리트(UAE) 등 9개국이 70억 달러 이상을 공여했다고 발표하고, 일본도 원조 자금 모금 행사를 주최하기로 약속했다 밝혔습니다. 우리나라를 비롯해 역내 다른 국가도 이 행사에 참석할 것이라고도 언급했습니다.
트럼프 대통령은 미국이 100억 달러를 평화위원회에 기부하기로 했다면서 "그 금액은 매우 적다. 전쟁 비용과 비교해보면 2주간의 전투 비용"이라면서, "많은 것처럼 들리지만 매우 적은 금액"이라고 강조했습니다.
(사진=AP, 연합뉴스)
