트럼프 "평화보다 저렴한 건 없어…전쟁 나가면 비용 100배"

▲ 평화위 회의 참석자들과 기념사진 찍는 트럼프

도널드 트럼프 미국 대통령이 "평화보다 중요한 것은 없고, 평화보다 더 저렴한 것은 없다"며, "전쟁에 나가면 평화를 만드는 데 드는 비용의 100배가 든다"고 말했습니다트럼프 대통령은 현지시각 19일, 워싱턴 D.C. '도널드 트럼프 평화 연구소'에서 자신이 주도하는 평화위원회 첫 회의에서 이같이 말하며, "평화위원회는 말로 하기는 쉽지만 창출하기 어려운 단어인 '평화'에 관한 모든 것"이라고 말했습니다.이번 회의에는 40여 개국 대표들과 옵서버 자격으로 참여하는 10여 개국 관계자들이 참석했습니다.트럼프 대통령은 가자지구의 인도적 및 재건을 위해 카자흐스탄, 아제르바이잔, 아랍에미리트(UAE) 등 9개국이 70억 달러 이상을 공여했다고 발표하고, 일본도 원조 자금 모금 행사를 주최하기로 약속했다 밝혔습니다. 우리나라를 비롯해 역내 다른 국가도 이 행사에 참석할 것이라고도 언급했습니다.트럼프 대통령은 미국이 100억 달러를 평화위원회에 기부하기로 했다면서 "그 금액은 매우 적다. 전쟁 비용과 비교해보면 2주간의 전투 비용"이라면서, "많은 것처럼 들리지만 매우 적은 금액"이라고 강조했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)