뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

원윤종, IOC 선수위원 당선…한국 동계 출신 '최초'

하성룡 기자
작성 2026.02.20 06:26 조회수
원윤종, IOC 선수위원 당선…한국 동계 출신 '최초'
<앵커>

아시아 최초 올림픽 봅슬레이 메달리스트인 원윤종 씨가 국제올림픽위원회 선수 위원 투표에서 1위로 당선되는 쾌거를 이뤘습니다. 한국인으로는 세 번째고, 동계 종목 선수 가운데는 최초입니다.

밀라노에서 하성룡 기자입니다.

<기자>

원윤종은 밀라노올림픽 참가 선수 중 2천393명이 참가한 IOC 선수위원 투표에서 11명의 후보 가운데 가장 많은 1천176표를 받아 2위인 에스토니아의 바이애슬론 출신인 요한나 탈리해름과 함께 선수위원에 당선됐습니다.

한국인 선수위원은 문대성, 유승민에 이어 세 번째이고, 동계 종목 선수로는 원 위원이 최초입니다.

선수위원은 올림픽 개최지 투표 등 IOC 위원과 똑같은 권한을 지니고 IOC와 선수 사이 가교 역할을 합니다.

원 위원의 당선으로 한국은 김재열 위원을 포함해 2명의 IOC 위원을 보유하게 됐습니다.

[원윤종/IOC 선수위원 당선인 : 선수들 많이 만나고 교류하고 네트워크 형성했던 게 그래도 이렇게 좋은 결과로 나온 것 같아서 너무 기쁩니다.]

평창올림픽 봅슬레이 4인승 은메달을 목에 걸며 아시아 최초로 봅슬레이 시상대에 섰던 원윤종은 은퇴 후 국제봅슬레이스켈레톤연맹 선수 위원으로 활동하며 체육 행정가의 길을 걸어왔습니다.

지난해 대한체육회 선수위원 후보 선발에서는 국제 대회 성적과 경력 등 종합 평가 결과 피겨의 차준환을 제치고 후보로 선정됐고, 이번 선거 기간 동안 밀라노와 코르티나담페초 등 6곳의 선수촌을 누비며 유세에 나서 1위로 당선되는 쾌거를 이뤘습니다.

[원윤종/IOC 선수위원 당선인 : 많은 분들의 지지와 응원을 받았는데 제가 또 대한민국 스포츠를 위해서 그리고 또 전 세계에 있는 선수들을 위해서 열심히 한 번 앞장서서 활동해 보도록 하겠습니다.]

원윤종 위원은 밀라노 올림픽 폐회식 다음 날 공식 임기를 시작해 8년간 IOC 선수위원으로 활동합니다.

※ 저작권 관계로 서비스하지 않는 영상입니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 특집 바로 가기
하성룡 기자 사진
하성룡 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지