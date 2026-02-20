뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

SBS 뉴스
작성 2026.02.20 06:07 조회수
PIP 닫기
1. 윤석열 무기징역 선고…"폭동·내란 일으켰다"

윤석열 전 대통령이 내란 우두머리 혐의로 1심에서 무기징역을 선고받았습니다. 재판부는 윤 전 대통령이 국헌 문란 목적으로 일으킨 폭동, 내란을 실행에 옮겼다고 판단했습니다.

2. 범여권 크게 반발…"장동혁, 오늘 입장 발표"

민주당과 조국혁신당은 사형이 아닌 무기징역을 선택했다면서 사법부를 강하게 비판했습니다. 국민의힘 안팎에서 윤석열 전 대통령과 절연해야 한다는 목소리가 커지는 가운데 장동혁 대표는 오늘(20일) 입장을 표명할 것으로 알려졌습니다.

3. 원윤종, IOC 선수위원 당선…한국 동계 출신 '최초'

평창 올림픽 봅슬레이 은메달리스트 원윤종이 IOC 선수 위원에 당선됐습니다. 세 번째 한국인 위원이자 최초의 동계 종목 선수 출신 위원입니다.

4. 트럼프, 이란에 "합의 안 하면 나쁜 일 일어날 것"

트럼프 미 대통령이 핵협상 중인 이란을 향해 "합의하지 않으면 나쁜 일이 일어날 것"이라고 경고했습니다. 열흘 안에 결과를 알게 될 거라고 시한을 못 박아 긴장감이 고조되고 있습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지