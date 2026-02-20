영국 앤드루 전 왕자, '엡스타인 파일' 관련 경찰에 체포돼

▲ 앤드루 전 왕자

미국 억만장자 성범죄자 제프리 엡스타인 관련 의혹을 받아온 앤드루 마운트배튼 윈저(Andrew Mountbatten-Windsor) 영국 전 왕자가 경찰에 체포됐습니다.영국 템스벨리 경찰은 현지시각 19일, 찰스 3세 영국 국왕의 사유지인 노퍽 샌드링엄 영지에 있는 앤드루의 거처 우드팜(Wood Farm)을 급습했습니다.경찰은 공무상 부정행위 혐의로 앤드루 전 왕자를 체포해 구금한 상태입니다.템스벨리 경찰은 "철저한 분석을 거쳐 우리는 공무상 부정행의 의혹에 대한 수사에 착수했다"며 "버크셔와 노퍽에 있는 장소를 수색하고 있다"고 말했습니다.앤드루는 고 엘리자베스 2세 여왕의 차남이자 찰스 3세 국왕의 동생입니다.지난 2001년부터 2011년까지 영국 무역 특사를 지냈으며, 엡스타인 연루 의혹이 제기된 2019년부터 왕실 업무와 거리를 뒀습니다.지난해 10월 왕자 칭호와 모든 훈작을 박탈당했습니다.앤드루는 엡스타인과 친분을 유지하며, 버지니아 주프레라는 여성이 미성년일 때부터 여러 차례 강제로 성관계를 했다는 등의 의혹을 받습니다.영국 왕실은 앤드루를 둘러싼 추문과 각종 의혹에 선을 그은 상태입니다.최근 미 법무부가 추가로 엡스타인 문건을 공개한 이후, 앤드루가 2011년 정부 기밀 정보를 엡스타인에게 전달했다는 의혹도 제기됐습니다.이 문건에는 앤드루로 추정되는 인물이 싱가포르, 홍콩, 베트남 방문 정보와 아프가니스탄 재건 투자 기회에 관한 기밀 정보를 엡스타인에게 전달한 2010∼2011년의 이메일이 포함됐습니다.앞서 군주제 반대 단체 '리퍼블릭'은 이에 앤드루가 공무상 부정행위와 공무상 비밀 누설을 저지른 것으로 의심된다며 템스밸리 경찰에 그를 고발한 바 있습니다.키어 스타머 영국 총리는 BBC와의 인터뷰 중 앤드루 관련 질문에 "누구도 법 위에 있지 않다"며 법대로 처리하는 것을 지지한다는 입장을 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)