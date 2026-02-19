포항, ACL2 8강 진출 실패…일본 감바 오사카에 1대 2로 패배

▲ 포항과 감바 오사카의 경기 장면

프로축구 K리그1 포항 스틸러스의 2025-2026 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그2(ACL2) 여정이 16강에서 멈췄습니다.포항은 오늘(19일) 일본 오사카의 파나소닉 스타디움 스이타에서 열린 ACL2 16강 2차전 원정 경기에서 일본 강호 감바 오사카에 1대 2로 졌습니다.포항은 조별리그 H조에서 승점 13(4승 1무 1패)을 기록하며 조 2위로 16강에 진출했고, 감바 오사카는 F조에서 6전 전승(승점 18)이라는 압도적인 성적으로 16강에 올라 포항과 8강행 티켓을 다퉜습니다.이날 반드시 승리가 필요했던 포항은, 경기 초반부터 감바 오사카의 파상공세에 시달리며 주도권을 내줬고 전반에만 두 골을 허용하며 어렵게 경기를 풀어갔습니다.후반에도 일방적으로 두들겨 맞던 상황에서 이적생 니시야 겐토가 데뷔골을 터뜨리며 포항은 뒤늦은 추격에 나섰습니다.니시야는 후반 16분 문전에서 조르지의 패스를 깔끔하게 골대 오른쪽 구석에 밀어 넣어 패색이 짙던 팀에 실낱같은 희망을 불어넣었습니다.포항은 후반 24분 '에이스' 조르지가 햄스트링 부상으로 이탈하는 악재를 맞았지만, 끝까지 공세를 늦추지 않고 끈질기게 추격을 이어갔습니다.후반 43분 이호재가 어정원의 패스를 문전에서 마무리하며 골망을 흔들었으나 비디오판독(VAR) 판독 결과 오프사이드가 선언되며 탄식을 자아냈습니다.포항은 결국 한 골이 부족해 ACL2 도전을 16강에서 마감했습니다.(사진=한국프로축구연맹 제공, 연합뉴스)