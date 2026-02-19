젤렌스키 "러시아에 영토 양보 없다…땅 아닌 사람의 문제"

▲ 현지 시간 지난 14일 뮌헨안보회의에서 연설한 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 러시아에 영토를 양보하지 않겠다는 뜻을 또다시 밝혔습니다.젤렌스키 대통령은 19일(현지 시간) 공개된 영국 언론인 피어스 모건의 유튜브 토크쇼 영상에서 "돈바스 지역은 우리 가치의 일부"라며 "이것은 땅의 문제가 아닌 사람의 문제"라고 밝혔습니다.러시아는 우크라이나에 동부 돈바스 지역(도네츠크·루한스크주)을 넘기라고 요구하지만 우크라이나는 영토 문제가 물러설 수 없는 레드라인이라며 맞서고 있습니다.미국·러시아·우크라이나는 전날(18일)까지 이틀간 스위스 제네바에서 세 번째 종전 협상을 벌였지만 영토 문제에서 여전히 이견을 좁히지 못한 것으로 전해졌습니다.젤렌스키 대통령은 다음 협상도 스위스에 열릴 것이라고 전했습니다.젤렌스키 대통령은 3자 협상에서 휴전을 어떻게 감시할지에 대한 기술적 논의에서는 진전이 있었다고 설명했습니다.다만, 합의가 지속 가능해지려면 강력한 안보 보장과 유럽의 참여가 필요하다고 강조했습니다.젤렌스키 대통령은 "우리가 말하는 안보 보장은 러시아의 재침략 가능성에 다른 국가들이 대응할 준비가 돼 있다는 것을 뜻한다"고 말했습니다.그는 최근 러시아의 에너지 시설 집중 공격으로 시민들이 지쳐 있지만 여전히 단결하고 있다고 강조했습니다.이어 "에너지 시설 피습으로 가장 상황이 어려운 지역은 키이우"라며 "240개 여단이 키이우의 인프라 복구를 지원했다"고 설명했습니다.젤렌스키 대통령은 두 달간 휴전이 가능하다면 대통령 선거를 위한 법 개정을 검토하겠다는 뜻도 확인했습니다.우크라이나는 계엄령 발령 시 대선을 비롯한 모든 선거를 중지한다는 헌법에 따라 2024년 3월로 예정됐던 대선을 치르지 못하고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)