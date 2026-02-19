김정관 산업장관, 석유·가스 안전·보안시설 불시 점검

▲ 김정관 산업통상부 장관

김정관 산업통상부 장관이 설 연휴 직후인 오늘(19일) 오후 경기도 평택시에 위치한 한국가스공사 LNG생산기지와 한국석유공사 비축기지를 불시 점검하고 현장 직원들을 격려했습니다.이번 불시 점검은 최근 이란의 호르무즈 해협 일시 봉쇄 등 국제 정세 불안이 커지는 가운데 석유·가스 비축시설 관리 및 보안 상태를 확인하기 위해 실시됐다고 산업부는 설명했습니다.김 장관은 정문 출입 규정 점검을 시작으로 상황실, 서버·관제실, 비축시설 등을 점검하며 비축유 보유 현황과 재난 대응 체계를 직접 확인했습니다.특히 드론을 활용한 기반시설 공격 가능성에 대비해 탐지 및 드론 무력화 시스템 구축 여부 등을 중점적으로 살폈습니다.김 장관은 "최근 국제 정세가 불안정한 상황에서 비상시 비축 석유·가스를 즉시 활용할 수 있도록 철저히 준비해 달라"며 "안전과 보안은 국민 생활 안정뿐만 아니라 기업의 지속 가능한 성장에 필수적인 요소인 만큼 평시 대응은 물론 유사시 신속한 대응 체계 구축에도 온 힘을 쏟아달라"고 당부했습니다.산업부는 이번 불시 점검에서 지적된 사항에 대해 추가 점검 등을 통해 개선 여부를 확인하고 주요 산업·에너지 시설에 대한 불시 점검을 지속해 실시해 나갈 계획이라고 밝혔습니다.