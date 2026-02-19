뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

윤 무기징역에 민주 강성 힘 받나…국힘, '절윤' 어떻게?

정윤식 기자
작성 2026.02.19 20:44 조회수
PIP 닫기
<앵커>

내란 재판 1심 유죄 선고에 따른 정국을 정치부 정윤식 기자와 전망해 보겠습니다.

정 기자, 먼저 민주당 반응부터 얘기해 보죠. '어처구니없는 판결'과 같은 이런 강한 표현들이 나왔는데요. 그러면서 사법부를 겨냥한 입법 대응까지 언급하고 있는데, 어떤 상황이라고 봐야 할까요?

<기자>

네, 선고 전인 오늘(19일) 아침 민주당 정청래 대표는 법정 최고형인 사형이 선고돼야 한다며, "국민이 조희대 사법부로 진격하는 일이 없길 바란다"고 으름장을 놨습니다.

하지만, 무기징역으로 결과가 나오자 범여권에선 유죄인 건 마땅한데, 사형 아닌 무기징역은 실망스럽단 반응이 일단 주로 많이 나오고 있습니다.

민주당에선 이럴 것 같아 내란재판부를 꾸리자고 했던 거라거나, 조희대 사법부가 못 미더우니 사법 개혁 착착 완성해가자 같은 강성 지지층의 목소리가 커질 분위기입니다.

6·3 지방선거까지 내란 종식 구호를 더 외쳐야 한단 주장도 힘을 받을 수 있죠.

오는 22일 민주당은 정책의원 총회를 열어 국회 본회의에 계류 중인 법왜곡죄 등을 어떻게 할지 논의할 예정인데, 무기징역이란 결과는 당내 강경파의 목소리를 더 키우는 쪽으로 영향을 줄 전망입니다.

<앵커>

반면에 국민의힘은 특검의 사형 구형 때처럼 이번에도 공식 입장을 내지 않았습니다. 침묵 기조를 이어가는 배경, 무엇입니까.

<기자>

국민의힘 관계자는 장동혁 대표가 침묵한 이유에 "판결문 분석도 해야 하고, 이번 선고 결과에 대한 지지층의 반응도 봐야 하기 때문"이라고 SBS에 말했습니다.

어떻게 할지 고민하고 있단 얘기입니다.

'절윤'을 선언하든 안 하든 당내 파장이 클 거라서, 장 대표가 아직도 마음을 못 정한 거란 분석도 나옵니다.

<앵커>

내분 사태에 내란 유죄 판결까지 겹친 이런 상황에서 지방선거를 어떻게 치러야 할지 당내 걱정이 크다고 봐야겠죠.

<기자>

국민의힘 일각에선 6월 지방선거에서 국민의힘이 크게 지는 상황까지도 장 대표 측이 대비하는 거 아니냐, 이런 말도 나옵니다.

내란범이 된 대통령을 배출한 정당이 선거에 이기는 건 현실적으로 어렵다, 그러니 그건 당 지도부에 책임을 물을 일도 아니란 '책임론 사전 차단'의 셈법이 깔렸단 의구심 같은 겁니다.

'절윤'이든 뭐든 선거 못 치르니 이번에야말로 끊어내자는 주장에, 남은 지지층마저 떠나게 할 말을 뭐 하러 하냐는 주장이 당내에 같이 존재하는 겁니다.

이런 맥락에서 장 대표가 내일 이번 선고 결과 입장을 낼 때, 직접적으로 '절윤'을 하겠단 말은 하지 않을 가능성이 크단 전망이 일단 당내에서 나오고 있습니다.

(영상취재 : 이승환, 영상편집 : 위원양)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
정윤식 기자 사진
정윤식 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지