무기징역 선고된 순간 엇갈린 '탄식'…둘로 나뉜 법원 앞

오늘(19일) 법원 앞에는 윤석열 전 대통령 지지자들과 엄중 처벌을 요구하는 시민들이 집결했습니다. 큰 충돌은 없었지만 무기징역 선고를 두고 양측의 반응은 엇갈렸습니다.



김민준 기자가 취재했습니다.



윤석열 전 대통령에 대한 1심 법원의 무기징역 선고가 내려진 순간, 보수단체 집회 참가자들 사이에선 탄식이 터져 나왔고, 재판부를 향한 야유도 이어졌습니다.



[계엄은 정당했다! 계엄은 정당했다!]



아침 일찍 시작된 보수단체 집회는 선고를 앞둔 오후 3시 무렵 가장 많이 운집했고, 선고 직후 자발적으로 해산했습니다.



법원에서 가까운 교대역 근처에서도 보수 유튜버 전한길 씨 주도로 집회가 열렸는데, 물리적 충돌이나 소요 사태는 없었습니다.



보수단체 집회와 1-200m가량 떨어진 서초역 인근에서는 윤 전 대통령에 대해 엄벌을 촉구하는 진보단체 집회도 열렸습니다.



이유는 달랐지만 진보단체 집회 참가자들 역시 선고 결과에 대해 아쉬움을 표현했습니다.



[심해인/서울 성북구 : 거의 모든 국민이 바라는 건 사형이었잖습니까. 그럼에도 불구하고 무기징역까지 선고된 것은 정말 큰 다행이라고 생각합니다.]



같은 공간에서 찬반 집회가 동시에 열린 만큼 경찰은 종일 혹시 모를 충돌 상황에 대비했습니다.



16개 기동대 1천여 명을 투입했고, 경찰 버스 48대를 동원해 법원 주변에 차벽을 설치하기도 했습니다.



법원은 선고가 끝난 이후에도 자정까지 일반 차량의 경내 출입 금지와 일부 진출입로를 폐쇄를 유지하고 있습니다.



(영상취재 : 양현철·이상학·강시우·김영환, 영상편집 : 최진화)