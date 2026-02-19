김용현 '내란 중요임무' 징역 30년…"윤 비이성적 결심 조장"

▲ 김용현 전 국방부 장관

12·3 비상계엄을 모의·지휘한 혐의로 기소된 김용현 전 국방부 장관이 1심에서 징역 30년을 선고받았습니다.3성 장군을 지낸 군인 출신이자 윤석열 전 대통령의 고교 선배인 김 전 장관은 군 경험이 없는 대통령을 보좌해 비상계엄 선포를 준비·실행한 핵심 인물로 지목돼왔습니다.재판부는 김 전 장관이 윤 전 대통령과 함께 주도적으로 비상계엄을 준비했다고 보고 함께 기소된 군경 고위 관계자 중 가장 무거운 형을 선고했습니다.서울중앙지법 형사합의25부(지귀연 부장판사)는 오늘(19일) 내란 중요임무 종사, 직권남용 권리행사방해 혐의를 받는 김 전 장관에게 징역 30년을 선고했습니다.앞서 조은석 특별검사팀은 무기징역을 구형했습니다.재판부는 "김 전 장관은 이 사건 비상계엄을 주도적으로 준비했고 군의 국회·선관위·더불어민주당 당사 출동을 사전에 계획하고, 독단적으로 부정선거 수사를 진행하려는 별도의 계획을 마련하기도 했던 것으로 보인다"고 했습니다.그러면서 "윤석열의 비이성적 결심을 옆에서 조장한 측면이 있는 것으로 보인다"고도 질타했습니다.김 전 장관은 국헌 문란을 목적으로 폭동을 일으키는 과정에서 중요 임무를 수행한 혐의를 받습니다.대표적으로 헌법기관인 국회와 선거관리위원회(선관위)를 봉쇄·장악하려 한 혐의가 있습니다.그는 국회의 비상계엄 해제 의결을 방해하고, 선관위에서 서버를 반출하기 위해 육군 수도방위사령부·특수전사령부 등 병력을 투입한 것으로 조사됐습니다.주요 인사 체포조를 편성·운영한 혐의도 있습니다.김 전 장관은 여인형 전 국군방첩사령관에게 이재명 대통령(당시 더불어민주당 대표), 우원식 국회의장, 한동훈 전 국민의힘 대표 등이 포함된 명단을 불러주며 이들을 체포·구금하라고 명령한 것으로 나타났습니다.이른바 '햄버거 회동'을 통해 12·3 비상계엄을 사전 모의한 혐의를 받는 노상원 전 국군정보사령관은 징역 18년을 선고받았습니다.특검팀은 징역 30년을 선고해 달라고 요청한 바 있습니다.노 전 사령관은 김 전 장관의 육군사관학교 후배이자 군 시절 근무 인연이 있는 인물로 비상계엄 선포 과정에 깊숙이 가담한 '비선'으로 꼽혀왔습니다.재판부는 "노 전 사령관이 김 전 장관과 함께 부정선거 수사 등에 관해 치밀한 계획을 세우기도 했고, 민간인임에도 자신의 영향력을 과시하는 방법으로 정보사 인원 등 다수의 사람들을 끌어들여 피해를 입혔다"고 설명했습니다.그러면서 "전반적인 비상계엄 관련 내용을 의논한 것으로 보여 주도적 역할을 한 것으로 보인다"고 부연했습니다.노 전 사령관은 계엄 당일인 2024년 12월 3일 경기 안산시 롯데리아에서 비상계엄 이후 부정선거 의혹과 관련해 선관위 점거 및 직원 체포, 계엄사령부 합동수사본부 제2수사단 설치 임무를 지시한 혐의를 받습니다.제2수사단은 노 전 사령관이 비상계엄 선포 이후 선관위의 부정선거 관여 의혹 등을 수사할 목적으로 계엄사 합수부 휘하에 설치하려 했던 '별동대'입니다.지난 12일 노 전 사령관은 2수사단을 구성하기 위해 정보사 요원들의 인적 사항 등 군사 정보를 넘겨받은 혐의 등으로 2심에서 징역 2년을 선고받기도 했습니다.재판부는 별개의 재판이 진행 중인 만큼 형평을 고려할 필요가 있다는 점을 양형의 유리한 정상으로 참작했다고 밝혔습니다.윤 전 대통령 지시로 국회 외곽을 봉쇄하는 등 비상계엄 실행에 적극 가담한 경찰 수뇌부도 중형을 선고받았습니다.재판부는 조지호 전 경찰청장에게 징역 12년, 김봉식 전 서울경찰청장에게 징역 10년을 선고했습니다.앞서 특검팀은 이들에게 각각 징역 20년, 15년 선고를 요청했었습니다.재판부는 "조 전 청장은 경찰의 총책임자임에도 포고령을 면밀히 검토하기는커녕 이를 근거로 국회 출입을 차단했고 민간인을 보호했다는 사정을 발견하기가 어렵다"며 "오히려 경찰이 군의 국회 출입을 돕도록 했다"고 짚었습니다.김 전 청장에 대해서도 "지시에 따라 경찰을 국회로 출동시키고 국회 출입을 차단하는 것을 주도했다"며 "국회 경비 임무를 가진 경비대에조차 국회 출입에 관여하게 하는 등 비난 여지가 크다"고 질타했습니다.다만 재판부는 이들이 계엄 선포 당일에야 군의 국회 투입 등 사실을 알게 된 점, 국회 출입 통제 시간이 비교적 짧았던 점, 오랜 기간 공무원으로 봉직한 점 등을 유리한 정상으로 참작했다고 밝혔습니다.이들의 지시를 받아 국회 출입 통제에 가담한 목현태 전 서울경찰청 국회경비대장(총경)은 징역 3년을 선고받았습니다.재판부는 목 전 대장이 국회 사무처 관계자들로부터 직접 항의를 받았고, 군의 출입이 허용되는 사정을 목격하는 등 미필적으로나마 자신의 행위가 국회 활동을 저지·마비시키는 것임을 인식했다고 판단했습니다.한편 노 전 사령관과 함께 비상계엄을 사전 모의한 혐의를 받는 김용군 전 제3야전군 사령부 헌병대장, 정치인 체포조 운영에 가담한 혐의를 받는 윤승영 전 경찰청 국가수사본부 수사기획조정관에게는 무죄가 선고됐습니다.재판부는 이들이 국헌 문란의 인식을 공유했다고 보기 어렵고 이를 증명할 증거가 부족하다고 판단했습니다.(사진=서울중앙지법 제공, 연합뉴스)