윤 변호인단, 무기징역 선고에 반발…"정해진 결론 위한 요식행위"

▲ 윤석열 전 대통령이 19일 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 12·3 비상계엄 관련 내란 우두머리 혐의 1심 선고공판에 출석해 있다.

(사진=서울중앙지법 제공, 연합뉴스)