신상우 여자 축구 대표팀 감독 "조 1위 찍고, 아시안컵 우승 노린다"

▲ 인터뷰하는 신상우 여자축구대표팀 감독

이미지 확대하기

▲ 단체 사진 찍는 여자 축구 대표팀

아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 출격을 앞둔 신상우 한국 여자축구 국가대표팀 감독이 사상 첫 우승을 향한 강한 의지를 드러냈습니다.신 감독이 이끄는 여자 대표팀은 호주로 출국하기에 앞서 오늘(19일) 인천국제공항에서 단체 사진을 찍고 인터뷰하며 선전을 다짐했습니다.신상우호에는 지소연, 김혜리(이상 수원FC 위민), 장슬기(경주 한수원) 등 베테랑 주축 선수들을 포함해 총 26명의 정예 멤버가 승선했습니다.여자 대표팀은 소집을 전후로 적지 않은 진통을 겪었습니다.일부 선수들이 항공석 제공 규정 등 남자 대표팀과의 처우 격차에 대해 강한 목소리를 냈는데, 이를 바라보는 여론의 시선은 곱지 않았습니다.대한축구협회는 올해부터 여자 대표팀에도 주요 국제대회 본선 시 비즈니스석 지원을 공식화하며 요구를 수용했지만, 일각에서는 경기력에 비해 과도한 처우 개선 요구가 아니냐는 비판적 목소리가 나오기도 했습니다.이에 대해 신 감독은 "선수들이 이 과정에서 큰 상처를 받지 않았기를 바란다"며 "감독으로서 이번 대회에 나서는 우리 선수들이 국가대표라는 책임감과 투혼, 끈기를 보여줄 수 있게 하겠다. 과정과 결과 모두 가져올 수 있도록 감독인 제가 책임지고 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.이번 아시안컵은 아시아 최강자를 가리는 무대인 동시에 차기 월드컵 본선행 티켓이 걸려 있는 중요한 대회입니다.한국 여자축구의 이 대회 역대 최고 성적은 직전인 2022년 대회에서 거둔 준우승입니다.조별리그 A조에 속한 한국은 내달 2일 이란과 1차전을 시작으로 5일 필리핀, 8일 개최국 호주와 차례로 격돌합니다.이번 대회에는 총 12개 팀이 3개 조로 나뉘어 경쟁하며, 각 조 1·2위와 조 3위 중 성적이 좋은 상위 2개 팀이 8강 토너먼트에 오릅니다.4강 진출팀과 8강 탈락 팀 중 플레이오프 승리 팀 등 총 6개 팀이 2027 국제축구연맹(FIFA) 브라질 여자월드컵 본선 진출권을 획득합니다.신 감독은 "조 1위로 8강에 진출하는 것이 첫 번째 목표"라고 강조했습니다.이어 "제가 감독이 된 이후로 선수들은 강팀들과 A매치를 통해 패배를 겪기도 했지만, 그 과정에서 얻은 자신감도 있을 것"이라며 "월드컵 무대에서 경쟁력을 갖추려면 이번 아시안컵에서 반드시 좋은 결과를 내야 한다"고 말했습니다.대표팀은 설 연휴를 반납한 채 지난 15일부터 천안 코리아풋볼파크에서 4박 5일간의 짧고 굵은 담금질을 마쳤습니다.신 감독은 "이기는 경기를 하려면 결국 득점이 필요하다. 하프스페이스 공략을 통한 기회 창출 연습을 많이 했다"고 설명했습니다.그러면서 "해외 선수들과의 피지컬 차이는 인정하지만, 투혼만큼은 뒤처지지 않는다"며 "이를 보완하기 위해 젊은 선수들을 수혈했고, 베테랑 선수들이 중심을 잘 잡고 있다. 선수들의 눈빛이 지난 동아시안컵 이상으로 살아 있는 만큼 좋은 결과가 있을 것"이라고 자신감을 내비쳤습니다.(사진=연합뉴스)