네이버페이 점심시간대 결제·예약 오류…"서비스 불편 죄송"

간편결제 서비스 네이버페이 결제 과정에서 오늘(19일) 점심 시간대부터 약 3시간 30분가량 오류가 발생해 이용자들이 큰 불편을 겪었습니다.



네이버페이에 따르면 오늘 낮 12시 네이버페이 결제와 예약 등에서 오류 현상이 일어나고 나서 오후 3시 30분쯤 긴급 복구됐습니다.



네이버페이 이용자들이 이 시간대 해당 서비스로 결제나 예약을 시도할 때마다 실패 오류 메시지가 나타났습니다.



온라인 쇼핑 과정에서도 주문이 완료되지 않거나 대기 오류 메시지가 떴습니다.



포인트가 조회되지 않는 사례도 이어졌습니다.



네이버 스마트스토어에 입점한 가맹점에서도 결제 화면으로 넘어가지 않는다는 불편의 목소리 역시 제기됐습니다.



네이버페이는 공지사항을 통해 포인트 조회와 결제 실패 문제, 결제 내역·이벤트 내역 조회 실패, 현장 결제 포인트·머니 결제 불가, 페이머니카드 결제 실패 등의 현상이 발생했다고 설명했습니다.



네이버페이는 "서비스 이용에 불편을 드려 대단히 죄송하다"며 "보다 안정적인 서비스 제공을 위해 더욱 노력하겠다"고 밝혔습니다.



네이버페이 관계자는 "해킹과 같은 외부적 요인에 따른 오류 발생은 아닌 것으로 보인다"며 "현재 상세한 문제 원인은 파악 중"이라고 말했습니다.



(사진=네이버페이 제공, 연합뉴스)