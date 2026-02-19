민주 "사법 정의 흔들어"…국힘, 20일 기자회견 예고

<앵커>



그럼 이번에는 국회를 연결해서 여야 정치권 반응 알아보겠습니다.



김형래 기자, 여야 반응은 어떻습니까?



<기자>



네 민주당 지도부는 윤석열 전 대통령에 대한 1심 선고 이후 긴급 최고위원회의를 열었습니다.



정청래 대표는 윤석열 전 대통령에 대해 조희대 사법부가 사형이 아닌 무기징역을 선고한 건, 사법 정의를 흔들었다고 생각한다고 밝혔습니다.



국민의법 감정에 반하는 매우 미흡한 판결이라고 생각한다며, 조희대 사법부는 12·3 비상계엄 당시 국회로 달려온 국민들이 이룬 빛의 혁명을 애써 외면한 판결을 했다고 비판했습니다.



정 대표는 현직 대통령의 내란에 대해서는 전두환보다 엄하게 처벌했어야 하지만, 재판부는 그러지 않았다고 덧붙였습니다.



국회 집무실에서 선고 공판을 지켜본 우원식 국회의장도 입장을 밝혔습니다.



우 의장은 어떠한 권력도 헌법과 법률의 틀에서만 행사될 수 있는 원칙이 더욱 분명해졌다며, 윤 전 대통령은 이제라도 잘못을 뉘우치고 국민께 진심으로 사죄하길 바란다고 밝혔습니다.



다만 내란이 실패한 건 국회와 국민들의 저항 때문임에도 재판부가 내란 실패를 감경 사유로 언급한 건 아쉽다고 말했습니다.



아직까지 국민의힘 명의의 공식 입장은 나오지 않았는데요.



당 지도부 관계자는 장동혁 대표가 내일(20일) 기자회견을 열어 이번 판결에 대한 입장을 밝힐 예정이라고 설명했습니다.



당내 소장파 초재선 의원 모임인 '대안과 미래'는 장 대표를 겨냥해 "과거의 망령에 사로잡혀 있는 '윤 어게인' 세력과의 절연을 공식 선언하라"고 요구했고, 국민의힘 소속 오세훈 서울시장도 SNS를 통해 늦었지만 오늘부터라도 새로 태어나야 한다며, "절윤은 피해 갈 수 없는 보수의 길"이라고 강조했습니다.



개혁신당 이준석 대표는 이번 판결이 "무겁지만 마땅하다"며, 보수 진영이 겸손하고 소박하게 다시 시작해야 한다고 입장을 밝혔습니다.



(현장진행 : 신진수, 영상취재 : 이승환, 영상편집 : 유미라)